 «تقوى» تستغيث بـمحكمة الأسرة: «جوزي بيجيب مخدرات ومش بيشتري لبن لبنتنا»

كانت في عمر الـ16 عندما أُجبرت على الزواج، ولم يكن لها حق الرفض، لأنها ما زالت صغيرة مثلما قال لها والدها، فالزواج من رجل مقتدر أهم من التعليم والوظيفة، وكان والدها يرى أنها فتاة صغيرة لا تفقه شيئا في أمر اختيار رجل، لكن كبيرة وناضجة ناحية فكرة الزواج.

زواج بالإجبار من مدمن

وألقى بها والدها بين يدي رجل مدمن عديم المسؤولية، وصل به الجحود إلى أن يترك طفلته جائعه ويشتري المخدرات، فلجأت لإقامة دعوى طلاق للضرر، بعد أن رفض زوجها حضور جلسات التسوية، ليجعلها تتذوق مرارة التجول بين المحاكم بابنته الرضيعة.

«تقوى» تحكي تفاصيل زيجتها

بدأت «تقوى. ي» 18 سنة، حديثها مع «الوطن» بالتأكيد أنها بعد أن تعرفت على زوجها، لم تقبله شكلًا ولا أخلاقًا، لكنها أرغمت على الزواج منه، وتمت الخطبة وكانت تعيسة على عكس جميع الفتيات اللاتي خُطبن أمامها، وطوال فترة التعارف كان عصبيًا ويهينها بحجة أنه يربيها لأنها صغيرة، وعندما اشتكت لوالدتها نصحتها أن تصبر عليه، كما هي صبرت على والدها، وبعد فترة عرفت أنه يتعاطى المخدرات ويقضي نهاره وهو يبتلع البرشام، لكن والدها لم يفاجأ وتمم الزيجة.

يضربها ويتعاطى المخدرات يوميًا

وبعد الزواج بأيام قليلة بدأ فصل آخر من حياتها، لم تر فيها سعادة تُذكر، بل زادت تعاستها، وأصبح ضربها عادة يومية، وأي كلمة تقولها تصبح سكينًا على رقبتها، وبعد أسابيع حملت في طفلتها، واعتقدت أن طفلتها ستعيد لها الحياة من جديد، وقضت فترة حملها وهي تحتمل الضرب والإهانة وتعاطي المخدرات، وحاولت جاهدة أن تصلح من حاله، حتى تجعله أبًا جيدًا من أجل طفلته فقط.

«رفض شراء لبن لبنته عشان المخدرات»

وبصوت مبحوح يكسوه الألم، قالت: «بعد الولادة لاقيته مش فرحان زي أي أب جديد بيشوف بنته لأول مرة، ومن يومها عرفت أنه جاحد، وبدأت أتأكد أنه عديم المسؤولية، ومش مهتم ببنته ومش بيشوفها بالأيام، ومش بيصرف عليها، وبيشتري مخدرات وبرشام بأي فلوس معاه، ولما غضبت كذا مرة أهلي كانوا يرجعوني ليه تاني، وفي آخر مرة رفض يجيب للبنت لبن، وقال لي مفيش فلوس وراح جاب حشيش».

وأنهت «تقوى» حديثها لـ«الوطن» قبل دخولها للقاضي، بأنها غضبت لمنزل عائلتها، وطلبت الطلاق لكنه رفض، فتوجهت لمحكمة الأسرة بإمبابة، وبعد أن رفض زوجها حضور جلسات التسوية، أقامت ضده دعوى طلاق للضرر حملت لرقم 619، وما زالت الدعوى أمام المحكمة.