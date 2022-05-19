اجتماع موسع لنائب المحافظ ومديري خدمة المواطنين بسوهاج

شهد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، جانباً من البرنامج التدريبي المنعقد بديوان عام المحافظة، لتدريب مديري إدارات خدمة المواطنين بجميع قطاعات وهيئات المحافظة، اليوم الخميس، وذلك في إطار خطة المحافظة لتدريب ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة.

دعم وتطوير إدارة خدمة المواطنين بمحافظة سوهاج

وأكد نائب محافظ سوهاج على أهمية دعم وتطوير إدارات خدمة المواطنين، ورفع كفاءة قدرات ومهارات العاملين بها، لافتاً إلى دعم وتطوير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، وتزويدها بالأجهزة اللازمة وشبكات الإنترنت، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي تشهده مصر، مشيراً إلى أنه سيتم رفع كفاءة ودعم إدارات المراكز المختلفة بنطاق المحافظة تباعاً، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية الربط بين إدارات خدمة المواطنين والمراكز التكنولوجية بكل مركز، لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، وتحسين مستوى أداء الخدمات الحكومية، وصولاً إلى رضا المواطنين.

اجتماع مديري خدمة المواطنين لمتابعة سير العمل

وفي سياق متصل، عقد «القاضي» اجتماعاً موسعاً مع إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل داخل الإدارة، ومناقشة المقترحات، ومعدلات العمل بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بحضور الدكتور الطاهر موهوب، مدير إدارة خدمة المواطنين بمحافظة سوهاج، وفريق العمل.

وأعرب نائب المحافظ، خلال الاجتماع، عن شكره لإدارات خدمة المواطنين بالقطاعات المختلفة، وجهودها في الوصول إلى أعلى نسب إنجاز في العمل خلال شهر أبريل الماضي، وهو ما أظهرته تقارير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتحقيق سوهاج نسب إنجاز ضمن المحافظات الأعلى أداءً خلال الشهر الماضي.