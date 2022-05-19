خالد الكمار يكشف أسرار تنفيذ الموسيقى التصويرية: بنقسم الثانية لـ20 جزء

كشف المؤلف والموسيقى خالد الكمار، عن أسرار الموسيقى التصويرية في الأعمال السينمائية والدرامية، قائلا: «مستوى الدقة في التنفيذ للفيلم تكون مرتفعة للغاية، الفيلم رغم أنه ساعة ونصف بنقعد نشتغل عليه 3 شهور، في حين إن المسلسل بيتكون من 30 حلقة بنشتغل عليه 3 شهور برضو».

بنقسم الثانية لـ 20 جزء لما بنشتغل لفيلم

وأضاف خالد الكمار، خلال لقاء ببرنامج «مش بالليل أوي»، المذاع على راديو «9090»، وتقدمه الإذاعية سالي سعيد، اليوم الخميس، «في المسلسل بنشتغل مشهد ومشهد لكن في الفيلم بنشتغل فريم فريم يعني الثانية بنقسمها لـ20 جزء من الثانية، والمزيكا بتتظبط على هذا الجزء من الدقة، وبالتالي تجربة الفيلم بتبقى أدق».

وعن أول موسيقى تصويرية أعدها لمسلسل درامي وهو مسلسل قابيل، قال: «فاكر اليوم ه كويس أوي، وكنت ساعتها بدرس في بريطانيا، والمخرج كريم الشناوي تواصل معي وتوقعت أننا سنعمل على فيلم قصير أو مسلسل قصير، لكنه قال لي إنه ينوي عمل مسلسل رمضاني، كنت لا أصدق ما يقوله».

أنا بطبعي فرفوش ودي نصيحتي للشباب

وتابع: «أنا بطبعي شخص فرفوش ولكن المخرج طلب مني أن تكون الموسيقى قاتمة، ولا أدري ماذا أفعل، فأرسل لي مشهد من مسلسل كئيب وحزين، وتقوقعت وأعددت موسيقى المسلسل، ومنذ صغري وأنا أرغب أن أكون مؤلف موسيقي ولم يكن لدي شك في أي لحظة، ومنذ البداية كنت أعلم أن هذا هو طريقي»،

ونصح الشباب الراغب في الاتجاه لتأليف الموسيقى بأن يحدد هدفه من البداية سواء أكان يرغب في أن يكون مؤلف للموسيقى التصويرية أو ملحن، «إذا كنت ترغب في أن تكون مؤلف بالموسيقى الترفيهية يجب أن يكون واسع الاطلاع على السينما وفهم لغة السينما بشكل عام لكفية بناء قصة، القراءة والاطلاع هما الأساسيان الذي يحتاجها مؤلف الموسيقى التصويرية له».