عاجل.. انفجار ماسورة غاز في أكتوبر: سائق لودر كسرها

انفجرت ماسورة غاز في أكتوبر نتيجة اصطدام سائق لودر بها، في أثناء تنفيذ الأعمال، وتجرى عمليات إصلاحها، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

انفجار ماسورة غاز في أكتوبر

وقال مصدر أمني إن أعمال التنفيذ الخاصة بشركة الغاز في أكتوبر نتج عنها كسر ماسورة غاز من قبل سائق لودر، مشيرًا إلى أنّ مجموعة من المهندسين والفنيين بالشركة يقومون بإصلاح تلك الماسورة.

مصدر أمني: لا توجد شبهة جنائية

وأضاف المصدر، أن حادث انفجار ماسورة الغاز ليس فيه أي شبهة جنائية، وأنه ناتج عن حدوث كسر بها، في أثناء تنفيذ أعمال صيانة من قبل شركة الغاز، وتحرر محضر إثبات تلك الحالة.