إصابة ربة منزل في حريق بسبب انفجار اسطوانة غاز بالمنوفية

أصيبت ربة منزل بحروق متفرقة، نتيجة اندلاع حريق داخل منزلها، بسبب انفجار اسطوانة بوتاجاز، بدائرة مركز سرس الليان في محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، وجرى نقلها إلى المستشفى المركزي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

بلاغ بانفجار اسطوانة بوتاجاز داخل منزل بسرس الليان

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة سرس الليان، يفيد بانفجار اسطوانة غاز داخل أحد المنازل بدائرة القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة تحقيقاتها في الواقعة، وتبين أن حادث انفجار اسطوانة بوتاجاز في إحدى الشقق تسبب في حدوث إصابة ربة منزل، جراء الانفجار، وانتقلت قوات الإطفاء والحماية المدنية إلى مكان الحريق.

سؤال أسرة وجيران المصابة لبيان ملابسات الحادث

انتقل مأمور ومباحث سرس الليان إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة ربة منزل تُدعى «م. ع.»، 38 سنة، بحروق من الدرجة الأولى، إثر انفجار اسطوانة الغاز داخل منزلها، وجرى سؤال عدد من أفراد أسرتها والجيران، لبيان أسباب وملابسات الحادث، كما انتقلت الأجهزة التنفيذية إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بشبين الكوم

من جهة أخرى، أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأجرة على طريق «شبراباص»، بدائرة مركز شبين الكوم، في محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وجرى نقل جميع المصابين إلى أحد المستشفيات، ووضعهم تحت الملاحظة الطبية.