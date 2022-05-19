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بريد الوطن .. ومصر العيد

كتب:

الوطن
09:14 م | الخميس 19 مايو 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

وفى مصر التليدة عيد

كسا الآفاق وهو سعيد

ليمحو حزنها الثاوى

لدى تكبيرة التوحيد

فديت الروح يا مصر

الشموخ وأزهر التجديد

وجود غيثه دهر

وصبر الحادثات مديد

كفاك الله يا مصر العزيمة

والحسام شديد

ويا بلقيس هذا الكون

فى ثغر الجلال نشيد

وبسمة صبحك الدرى

تصحب لهفة الترديد

ورب الكون يحفظ

أرضها من حقد كل شريد

                                                                        عبدالناصر الكومى 

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