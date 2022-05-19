بريد الوطن .. ومصر العيد

وفى مصر التليدة عيد

كسا الآفاق وهو سعيد

ليمحو حزنها الثاوى

لدى تكبيرة التوحيد

فديت الروح يا مصر

الشموخ وأزهر التجديد

وجود غيثه دهر

وصبر الحادثات مديد

كفاك الله يا مصر العزيمة

والحسام شديد

ويا بلقيس هذا الكون

فى ثغر الجلال نشيد

وبسمة صبحك الدرى

تصحب لهفة الترديد

ورب الكون يحفظ

أرضها من حقد كل شريد

عبدالناصر الكومى

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