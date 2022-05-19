بريد الوطن .. ومصر العيد
كتب:
الوطن
09:14 م | الخميس 19 مايو 2022
صورة تعبيرية
وفى مصر التليدة عيد
كسا الآفاق وهو سعيد
ليمحو حزنها الثاوى
لدى تكبيرة التوحيد
فديت الروح يا مصر
الشموخ وأزهر التجديد
وجود غيثه دهر
وصبر الحادثات مديد
كفاك الله يا مصر العزيمة
والحسام شديد
ويا بلقيس هذا الكون
فى ثغر الجلال نشيد
وبسمة صبحك الدرى
تصحب لهفة الترديد
ورب الكون يحفظ
أرضها من حقد كل شريد
عبدالناصر الكومى
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