عاجل.. مصرع 2 وإصابة 15 في تصادم ميكروباص وجرار زراعي بالمنوفية

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب نحو 15 آخرين، في حادث تصادم بين جرار زراعي وسيارة أجرة لنقل الركاب «ميكروباص»، بدائرة مركز بركة السبع، في محافظة المنوفية، حيث جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، ونقل المصابين إلى المستشفى، والتحفظ على جثماني المتوفين تحت تصرف جهات التحقيق.

إخطار بمصرع وإصابة 17 في حادث ببركة السبع

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بمصرع شخصين وإصابة 15 آخرين، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار زراعي على طريق القاهره الإسكندرية الزراعي.

التحقيق في تصادم جرار زراعي وميكروباص

بالانتقال والفحص، تبين وقوع حادث تصادم بين جرار زراعي وميكروباص، وجرى تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.