تراجع مؤشر «ناسداك المجمع» بـ 29.65 نقطة عند إغلاق بورصة نيويورك

تراجع مؤشر داو «جونز الصناعي»، 236.94 نقطة إلى 0.75% ليسجل 31253.13 نقطة، عند إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

تراجع «ستاندرد أند بورز 500» بـ 22.89 نقطة

كما شهد مؤشر مؤشر «ناسداك المجمع»، انخفاضا بـ 29.65 نقطة أو 0.26% ليسجل 11388.50 نقطة، وهبط «ستاندرد أند بورز 500»، بـ22.89 نقطة أو 0.58% ليحقق عند الإغلاق 3900.79 نقطة.

وأمس الخميس تراجعت الأسهم الأوروبية بفعل مخاوف من تفشي التضخم، وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي عند الإغلاق بـ1.4%، مع تراجع قطاع المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 3.6%.

استقرار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع بنسبة 2.4%

وفي سوق النفط، ارتفع خام برنت والخام الأمريكي بنحو 5 دولارات للبرميل، وأنهت العقود الآجلة لخام برنت محققة مكاسب بنسبة 2.7%، فيما استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع بنسبة 2.4%، عند 112.21 دولارًا للبرميل، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وأمس الخميس، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 1.4%، ليسجل 1840.97 دولارًا للأونصة، كما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.4% عند 1841.2 دولارًا، فيما ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 2.5% لتحقق 21.92 دولارًا للأونصة.

بدورها، توقعت حوالي ثلث الشركات الألمانية تدهور الوضع الاقتصادي خلال الأشهر الـ12 المقبلة،كما توقعت تطور الحرب «الروسية الأوكرانية»، إلى أزمة هيكلية تستمر لسنوات.

78 % من شركات ألمانيا تصف ارتفاع أسعار موارد الطاقة بأحد أكبر مخاطر الأعمال

وأظهر استطلاع أجرته غرفة التجارة والصناعة الألمانية، بمشاركة 25 ألف شركة ألمانية، أن الشركات قلقة بشكل خاص بشأن الارتفاع الحاد في أسعار موارد الطاقة والمواد الخام، ووصفت 78% من الشركات بأنه أحد أكبر مخاطر الأعمال، فيما بلغت النسبة في قطاع الصناعة 93%، وفقا لما ذكرته صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية.

بدورها، حظرت الحكومة الكندية، استخدام تقنيات شركة «هواوي» الصينية في شبكات الهاتف المحمول من الجيل الخامس.

عربيا، أشارت وزارة التجارة العُمانية، إلى توفر المخزون الكافي من القمح، مشيرة إلى اتخاذها كل الإجراءات الكفيلة التي تؤمن توفيره خلال الفترة القادمة.