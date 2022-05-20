«الهزار قلب جد».. طالب يطعن صديقه في صدره ببولاق الدكرور

أصيب طالب بطعنة نافذة بالصدر من الناحية اليمنى على يد صديقه بسبب المزاح بينهما، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

طعنة نافذة بالصدر

وتلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه تلقيه بلاغا من سائق، 40 سنة، ومقيم ببولاق الدكرور، بإصابة نجله، طالب 15 سنة، بطعنة نافذة بالصدر من الجهة اليمنى، وقدم تقريرًا طبيًا من مستشفى قصر العيني بحالة نجله.

تهمة الشروع في القتل

واتهم والد الطالب المصاب صديق نجله، 15 سنة، بإحداث إصابته وألقي القبض على المتهم بمعرفة المقدم محمد طبلية رئيس المباحث، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة إثر مزاحهما الزائد، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات بتهمة الشروع في قتل المجني عليه.