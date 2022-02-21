عامل يطعن جاره بـ«سكين» في ظهره بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

شهدت دائرة مركز طما، شمال محافظة سوهاج، إصابة عامل بجروح طعنية، إثر تعدي آخر عليه بـ«سكين» وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة، وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة من مركز شرطة طما، بإصابة عامل بجروح طعنية، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، وتبين إصابة «علاء. ص. ح. خ»، 24 سنة، عامل، ويقيم دائرة مركز طما إلى المستشفى المركزي مصابا بجرح طعني شبه نافذ بالظهر وجرح رضي بالجبهة، وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

المتهم ضرب جاره بسلاح أبيض

واتهم المجني عليه، جاره «محمد. س. م. ت» 29 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة، وتم ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة «سكين»، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

سقوط فتاة من الطابق الثاني

وفي سياق آخر، استقبل مستشفى طما المركزي «مارسا ج. ظ. ض»، 14 سنة، طالبة، مصابة بـ«اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة وتورم بالجبهة واضطراب في درجات الوعي»، وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي، بعد ادعاء أسرتها سقوطها من علو.

وقال والد الفتاة «جميل. ظ. ض.»، 45 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، إنه أثناء قيام نجلته المذكورة ببعض الأعمال المنزلية بشرفة المنزل بالطابق الثاني، اختل توازنها وسقطت أرضا مما نتج عنه إصابتها، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.