توريد أكثر من 83 ألف طن قمح إلى الصوامع والشون بالمنوفية

كشف المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة في محافظة المنوفية، عن ارتفاع كمية القمح المورد إلى الصوامع والشوون في جميع مراكز ومدن المحافظة، في ظل الوعي الكبير من المزارعين والتواجد المكثف لتوريد القمح، سواء من قبل المزارعين أو التجار الذين يقومون بجمع القمح من المزارعين في القرى وتسليمه إلى الصوامع، مشيرا إلى أن المزارع أو التاجر يحصل على أموال قيمة توريد القمح خلال 48 ساعة فقط.

ارتفاع نسب توريد القمح في المنوفية

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القمح المورد حتى الآن يزيد عن 83 ألف طن قمح في كافة الأماكن المجهزة لاستقبال موسم الحصاد والبالغ عددها 14 صومعة وهنجر، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية وبتوجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، تقوم بالمتابعة الدقيقة والميدانية لنسب التوريد.

الاقتراب من نصف المستهدف في المنوفية

وأشار وكيل وزارة الزراعة، إلى أن المحصول المورد حتى الآن يقارب نصف الكمية المستهدفة في المنوفية، مؤكدا أن هناك إقبالا كبيرا من التجار والمزارعين على توريد القمح إلى الصوامع وأماكن التخزين المنتشرة في جميع مراكز ومدن محافظة المنوفية، مؤكدا أن الوعي الكبير للمواطنين هو ما يساعد على زيادة نسب التوريد.

من جانبه، أكد المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في المنوفية، أن نسب التوريد مرتفعة في الصوامع، بالإضافة إلى أن القمح هذا العام جيد ولا يوجد به فطريات أو ضمور في السنابل، موجها الشكر للمزارعين والتجار لتوريد القمح بكثافه داخل الصوامع وأماكن التخزين.