موعد ومكان عزاء الفنان الراحل سمير صبري

رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان القدير سمير صبري عن عمر يناهز الـ86 عامًا، بعد أزمته الصحية الأخيرة التي دخل على أثرها إلى المستشفى.

موعد ومكان عزاء الفنان سمير صبري

وقررت أسرة الفنان سمير صبري إقامة عزاء الراحل، يوم الاثنين المقبل، في القاعة الرئيسية بمسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة المغرب.

تشييع الجثمان من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

وذلك بعد إقامة صلاة الجنازة على جثمان الفنان سمير صبري في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، ودفنه في مقابر الأسرة بالإسكندرية.