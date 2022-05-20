المخرج محمد تركي يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة سمير صبري

كشف المخرج محمد تركي، ومرافق الفنان سمير صبري، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الممثل الراحل، مؤكدًا أنه كان متواجدًا معه داخل أحد الفنادق بالقاهرة، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وبحالة صحية جيدة.

اللحظات الأخيرة في حياة سمير صبري

وقال محمد تركي، في تصريح لـ«الوطن»، إنّ سمير صبري كان حريصًا على تسجيل حلقات برنامج «ذكرياتي»، حتى اللحظات الأخيرة من حياته، إذ انتهى من تسجيل 3 حلقات دفعة واحدة، أمس الخميس.

محمد تركي: صُدمت وفاة سمير صبري

وأوضح مخرج برنامج «ذكرياتي» أنّ سمير صبري لم يكن يعاني من أي متاعب حتى أمس الخميس: «صحيت النهاردة، ولاقيت تليفون من الفندق، بيبلغوني بوفاة سمير صبري، وده صدمة كبيرة بالنسبة لي».

وكان الفنان أشرف زكي أعلن عن وفاة سمير صبري عن عمر يناهز الـ 86 عاما، في تصريح خاص لـ الـ «الوطن»، وذلك بعد الصورة التي شاركتها الإعلامية بوسي شلبي له وكتبت عليها: «البقاء لله».

موعد ومكان جنازة سمير صبري

وتقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك لصعوبة الانتهاء من الإجراءات اليوم الجمعة، لينتقل بعدها جثمانه إلى الإسكندرية ليدفن هناك.

الأزمة الصحية للفنان سمير صبري

يذكر أن «صبري» أصيب بأزمة صحية كبيرة الفترة الماضية دخل على إثرها إلى أحد المستشفيات وكان يستعد لإجراء عملية قلب مفتوح، ولكن الأطباء أجلوها لأن حالته الصحية غير مستقرة، وبعد تحسن حالته الصحية خرج من المستشفى الأيام الماضية إلى أحد الفنادق للإقامة بها، حتى فاجأنا ثباح اليوم بخبر رحيله.