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محمود مسلم

وفاة الفنان الأردني تيسير عطية عن عمر ناهز 71 عاما

كتب:

هبة أمين
07:55 م | الجمعة 20 مايو 2022
الفنان الأردني تيسير عطية

الفنان الأردني تيسير عطية

توفى اليوم، الفنان الأردني تيسير عطية، عن عمر ناهز 71 عامًا، بعد رحلة عطاء فني كبيرة، خاضها الفنان المولود في شهر يناير عام 1951، وامتدت إلى عدة سنوات.

«الممثلين الأردنين» تنعي تيسير عطية

نعت نقابة الممثلين الأردنيين، رحيل الفنان تيسير عطية، الذي ترك وارائه إرثًا فنيًا يقدر بنحو 50 عملا فنيا، فهو من أبناء المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، إذ تخرج منه في نهاية السبعينيات من القرن الماضي.

أبزر أعماله الفنية

من أشهر الأعمال الدرامية التي شارك فيها: أبو جعفر المنصور، الرحيل، الأخدود، يوميات أبو عواد، افرح وامرح واتعلم، الخنساء، العروة بن الورد.

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بقلم هبة أمين