تطورات كورونا وقوائم الانتظار.. 10 تصريحات مهمة لمستشار الرئيس للصحة

تطورات الوضع الوبائي في مصر، وجهود الدولة المصرية في التعامل مع ملف قوائم الانتظار، كانت أبرز المحاور التي تحدث عنها الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وهدير أبو زيد.

أبرز تصريحات مستشار الرئيس لشؤون الصحة

- الوضع الوبائي في مصر مستقر، وعدد إصابات فيروس كورونا قليلة، والموقف مُسيطر عليه تماما على مستوى الجمهورية، ونستغل هذه الفترة دائما، لمتابعة الوضع العالمي، خاصة أن الوباء ما زال منتشرا في جنوب شرق آسيا والصين، وظهر منذ عدة أيام في كوريا الشمالية.

- طالما أنّ الوباء منتشر عالميا، وهناك رصد لحالات كثيرة، فإنّنا مستمرون في الترصد والترقب والملاحظة والمتابعة، وهو ما نعرفه بمراقبة الوضع الوبائي.

- التباين في الحالة الوبائية حول العالم أمر متوقع، حيث أشارت منظمة الصحة العالمية، إلى احتمالية ظهور متحورات جديدة جنوب شرق آسيا.

- وعي المواطنين في التعامل مع الوضع الوبائي زاد في الفترة الحالية، ويجب أن تلتزم بالتدابير الوقائية بصفة عامة حتى عندما يختفي الفيروس، لأنّ هناك أمراضا وبائية أخرى.

تطعيم 40 مليون مصري بلقاح كورونا

- الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة في السنوات الماضية، للحصول على لقاحات كورونا، والرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أهمية إتاحتها.

- لدينا كميات كبيرة من اللقاحات، ويجب أن يحصل المواطنون على الجرعتين.

- كمية اللقاحات التي مُنحت للمواطنين حاليا، تخطت 85 مليون جرعة، وعدد من جرى تطعيمهم كبير جدا، حيث اقتربنا من 40 مليون مواطن، وبعض الفئات حصلت على الجرعة المعززة، فبعد مرور فترة زمنية محددة، على تلقي جرعتين يقل التأثير القوي للقاحات.

القضاء على قوائم الانتظار

- مصر من أفضل دول العالم في التعامل مع الحالات الصحية الحادة والعاجلة وقوائم الانتظار، موضحًا أنّ الحالات الباردة -التي يمكنها الانتظار لتلقي العلاج- في بعض الدول المتقدمة، قد تنتظر 18 شهرا.

- حتى الأسبوع الماضي، قدمت الدولة المصرية لملايين المواطنين العلاج والتدخلات الطبية المختلفة والوسائل التشخيصية، وبلغت التكلفة على الدولة نحو 9.9 مليار جنيه.

- التعامل مع قوائم الانتظار، يتم وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وجّه أيضا باستكمالها للقضاء على قوائم الانتظار، والاستفادة من القدرات الطبية، والأماكن التي تقدم الخدمة.