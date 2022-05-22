حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-5-2022 مهنيا وعاطفيا

أوضحت عبير فؤاد خبير الأبراج وعلم الفلك، توقعاتها على الصعيد الاجتماعي العاطفي والمهني والصحي لمواليد الأبراج الفلكية، التي يحمل اليوم لبعضها طابعا خاصا حيث أخبار سعيدة للبعض، وتحذيرات للبعض الآخر.

واليوم الأحد 22 مايو، تستعرض الوطن حظك اليوم لمواليد الـ12 برجا، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، وذلك في إطار اهتمام المواطنين بمتابعة توقعات البرج الخاص بهم.

حظك اليوم برج الحمل 22-5-2022 على الصعيد المهني

استغل الفرصة فالوقت مناسب لتنمية أعمال أو لوضع خطط مستقبلية مربحة.

حظك اليوم برج الحمل 22-5-2022 على الصعيد العاطفي

انت بصدد مكاسب اليوم فالقمر في منزل الأصدقاء مما يجعلك اليوم أكثر انفتاحا وتتبلور شخصيتك وتظهر بصورة أخاذة.

حظك اليوم برج الثور 22-5-2022 على الصعيد المهني

ما زالت الأفلاك تنصحك بألا تترك نفسك للعناد يتحكم في سلوكك ويؤخرك.

حظك اليوم برج الثور 22-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وعليك اليوم ألا تبالغ في طلباتك كي لا تتسبب في خسارة من يحبونك.

حظك اليوم برج الجوزاء 22-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يعدك بلقاءات موفقة وتعرف كيف تحقق تطورا.

حظك اليوم برج الجوزاء 22-5-2022 على الصعيد العاطفي

تعيش اليوم مولود برج الجوزاء انسجاما مع من حولك وتشعر بسعادة في تواجدك مع الأصدقاء والأهل والأقارب.

حظك اليوم برج السرطان 22-5-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يجعلك ملهما وقد تجد رأسك يذخر بأفكار تحقق من خلالها مكاسب بما هو متاح من إمكانيات.

حظك اليوم برج السرطان 22-5-2022 على الصعيد العاطفي

تميل للتعاون مع من حولك وتبدو أكثر استعدادا لبناء علاقات قوية تجمعك بمن تحبهم.

حظك اليوم برج الأسد 22-5-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الشمس بمنزل الأصدقاء تساعدك على إظهار صفاتك الهائلة وقد تفاجئ من حولك بمواهب جديدة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 22-5-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تذكر أن حياة الشراكة تتطلب منك استعدادا للعطاء والتنازل.

حظك اليوم برج العذراء 22-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك نشاطا وإصرارا على القيام بواجباتك على أكمل وجه، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 22-5-2022 على الصعيد العاطفي

عطارد يتراجع في مربع برجك مما يثير أعصابك مع البعض، وعليك أن تعمل ما بوسعك للتفاهم والتواصل معه.

حظك اليوم برج الميزان 22-5-2022 على الصعيد المهني

تتمتع اليوم بنظرة أشمل للأمور وتجذبك طموحات وآمال مختلفة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 22-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك بالرغبة في دعم ومشاركة من تحبهم في أهدافهم وأحلامهم.

حظك اليوم برج العقرب 22-5-2022 على الصعيد المهني

قد تكون هناك ضغوط أو خلافات، واليوم أنت بحاجة لاستحضار روح التعاون والتسامح بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 22-5-2022 على الصعيد العاطفي

ما زال القمر معاكسا.. حاول أن تتفادى صدامات عنيفة مع الأصدقاء والأهل والأقارب.

حظك اليوم برج القوس 22-5-2022 على الصعيد المهني

ما زال القمر في منزل العلاقات والوقت مثالي للقيام باتصالات مهنية واجتماعية موفقة، وتعرف كيف توطد صلاتك بالبعض، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 22-5-2022 على الصعيد العاطفي

مواجهة عطارد لبرجك تدعوك للانتباه والاهتمام بالأحباب أو بشريك الحياة.

حظك اليوم برج الجدي 22-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بالتشوش وعليك أن تنظم أفكارك وتراجع خطواتك تجنبا للأخطاء.

حظك اليوم برج الجدي 22-5-2022 على الصعيد العاطفي

من المهم أن تنتبه لأقوالك حفاظا على علاقاتك.

حظك اليوم برج الدلو 22-5-2022 على الصعيد المهني

ما زال القمر في برجك مما يساعدك أن تسيطر اليوم من خلال مواقف ومجالات مميزة.

حظك اليوم برج الدلو 22-5-2022 على الصعيد العاطفي

تتعامل بلياقة وتحسن التصرف مع من تحب ويجعلك ذلك ساحرا في عيون الجنس الآخر.

حظك اليوم برج الحوت 22-5-2022 على الصعيد المهني

ما زال القمر في منزلك الثاني عشر واليوم ليس مناسبا لإعلان خططك وعليك بالتزام التواضع والكتمان كي تنجح مساعيك.

حظك اليوم برج الحوت 22-5-2022 على الصعيد العاطفي

عطارد في وضع معاكس وعليك أن تكتم انفعالاتك وتتجنب الصدام مع البعض وراقب الأجواء في صمت.