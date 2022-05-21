تطعيم 12 ألف بلقاح كورونا في اليوم الأول لحملة طرق الأبواب ببني سويف

أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، قبل قليل، عن تطعين 12 ألف و116 مواطناً، ضد فيروس كورونا، فى أول أيام حملة طرق الأبواب، التي انطلقت داخل المحافظة، لمجابهة الفيروس التاجي المستجد.

الحملة تتضمن تطعيم الأطفال من عمر 12 سنة

وأضاف «يوسف»، في تصريحات له مساء اليوم السبت، أن مديرية الصحة في بني سويف أتمت استعداداتها مبكراُ قبل بدء تنفيذ الحملة، التي تستهدف تطعيم المصريين وغير المصريين ضد فيروس كورونا، وذلك بالمجان، من عمر 12 سنة فما فوق، مشيراً إلى أنه يتم انتشار الفرق الطبية بالمراكز والقرى والنجوع، لتطعيم المواطنين، من خلال الفرق المتنقلة، وحملات طرق أبواب المنازل، وأضاف أن الحملة تستهدف تطعيم المواطنين بالجرعة الأولى والثانية والتنشيطية.

نشر 650 فريقاً بقرى ومراكز بني سويف

وأضاف وكيل وزارة الصحة في بني سويف، أنه تم التنسيق مع كافة الإدارات الصحية، مشيراً إلى أن عدد الفرق المتنقلة التي تقوم بالتطعيم يصل إلى 650 فريقا، تنتشر في الوحدات الصحية القروية والمراكز الصحية ومواقع التجمعات وغيرها، بواقع 130 فرقة ببني سويف، و65 بناصر، و90 بالواسطى، و100 بإهناسيا، و65 بسمسطا، 1و00 بالفشن، ومثلها في مركز ببا، بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بمراكز التطعيم بالريف والحضر، للوصول إلى المواطنين وكبار السن وذوي الهمم، تسهيلاً عليهم للحصول على اللقاح، وزيادة معدل التطعيم لتحقيق المستهدف، الذي يصل إلى مليون و277 ألف و95 مواطناً ومواطنة على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

مناقشة ما تم تنفيذه خلال اليوم الأول للحملة

في سياق آخر، عقد الدكتور ياسر قنديل، ممثلاً عن القطاع الوقائي بوزارة الصحة ورئيس الفريق المشرف على الحملة بمحافظة بني سويف، اجتماعاً لمديرى الإدارات الصحية وفريق الوقائي بالمديرية، والفريق المشرف على تنفيذ الحملة، بحضور الدكتور أحمد بغدادي، وكيل المديرية، والدكتورة أمنية حسن، مدير الطب الوقائي، والدكتورة نورهان سيد، مدير مركز المعلومات بالمديرية، وذلك لمناقشة ما تم تنفيذه خلال اليوم الأول للحملة، ومناقشة أهم العقبات التي واجهت الفرق في اليوم الأول، والعمل على تذليلها.