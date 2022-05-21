شاب ينهي حياته بـ«صبغة شعر» لرفض أسرته زواجه من فتاة بقنا

لفظ شاب يبلغ من العمر 18 سنة، أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى فرشوط المركزي، شمال محافظة قنا، قبل قليل، إثر تناوله «صبغة شعر» بقصد الانتحار، بسبب خلافات مع أسرته التي رفضت خطبته من فتاة مرتبط بها عاطفياً، وتم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المعمول بها.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطاراً مساء اليوم السبت، بورود إشارة من مستشفى فرشوط المركزي، باستقبال شاب يُدعى «غريب ص.»، في حالة إعياء شديدة، إثر تناوله «صبغة شعر»، ولفظ أنفاسه داخل المستشفى.

الأسرة رفضت الخطوبة لصغر سن الشاب

وكشفت تحريات المباحث أن الشاب مقيم بمركز دشنا، مرتبط بإحدى الفتيات عاطفياً، وطلب من أسرته خطبتهاـ إلا أن الأسرة رفضت طلبه بحجة أنه صغير في السن، ولا يمكنه تحمل مسؤولية الزواج في هذا السن، مما أدى إلى إصابته بحالة اكتئاب، دفعته إلى تناول «صبغة شعر»، في محاولة منه للتخلص من حياته.

وعلى الفور تم نقل الشاب إلى مستشفى فرشوط المركزي، حيث جرت عدة محاولات لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم السبت، داخل مستشفى فرشوط المركزي.

النيابة تصرح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، حيث صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية، وأمرت بتسليم جثة الشاب إلى ذويه لدفنها في مقابر العائلة بمسقط رأسه.