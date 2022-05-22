القصة الكاملة لغرق 3 أصدقاء بسوهاج «جمعتهم الحياة والموت» «صور»

ثلاثة أصدقاء ينتمون لنجع العرب بقرية برديس بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، كل منهم ينتمى لعائلة مختلفة، ولكن جمعتهم الصداقة معا من أول يوم دراسي ليظلا معا طوال مرحلة التعليم الإعدادي والابتدائي، وافترق أحدهما بالتعليم الثانوي حيث اختار الإلتحاق بالثانوية الصناعية ببرديس بالبلينا، ولكن لم يفترق الثلاثة، فدائما معا بعد اليوم الدراسي.

الجامعة بداية الانفصال بين الثلاثة اصدقاء

وعند دخول 2 منهم الجامعة أصبحت تجمعهم الإجازات، يلتقون بها قبل رحيلهم للسكن الجامعي بمحافظة سوهاج.

وقد جمعهم صباح اليوم قارب بنهر النيل بمركز برديس للنزهة معا، ولكنها كانت الزهة الأخيرة، لينقلب القارب ويلقى الثللاثة مصرعهم معا كما عاشوا معا.

بلاغ واقعة الغرق وانتشال جثث الثلاث اصدقاء

فقد تبلغ لمركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج بغرق ثلاثة أشخاص بنهر النيل بناحية نجوع برديس دائرة المركز، بالانتقال لموقع الحادث والفحص تبين غرق كل من علاء ع م ق، 19 عاما، طالب بكلية الزراعة، وإبراهيم م ا ف، 19عاما طالب بكلية التجارة، وكريم ع ج ا 19عاما طالب بالثانوية الصناعية، جميعهم من برديس بمركز البلينا من محافظة سوهاج، حيث قال شاهد عيان إن الثلاثة لقوا مصرعهم غرقا لعدم إجادتهم السباحة.

نقل الجثث لمستشفى برديس

وبعد نفي الشبهة الجنائية، تم نقل الجثث الثلاث لمستشفى برديس المركزى تحت تصرف النيابة، وقد أوضح الطب الشرعي أن سبب الوفاة «اختناق نتيجة إسفكسيا الغرق» ليصرح بدفن الثلاث جثث.

تسليم جثامين الشباب لذويهم ودفنهم معا

وتسلمت كل عائلة ابنها لتوديعه لمثواه الأخير، وتخرج جنازة واحدة جمعت الثلاثة شباب معا كما كانوا طوال حياتهم، وجمعت معهم برديس بأكملها لتودع ثلاث زهرات اقتطفت منها.