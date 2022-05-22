أسعار السيارات الجديدة أقل من 175 ألف جنيه في مصر.. موديلات 2022

شهد سوق السيارات ارتفاعا في أسعار المركبات الأوروبية والصينية، بسبب موجة التضخم التي ضربت العالم عقب اندلاع الحرب العالمية الثالثة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات، إنّ أسعار السيارات الحديثة ارتفعت بجميع أنواعها وفئاتها لعدة أسباب، على رأسها انتشار فيروس كورونا قبل نحو عامين ونصف العام، والتي تسببت في إغلاق بين الدول.

ارتفاع سعر المركبات بالعالم

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات، أنّ عمليات الإغلاق وارتفاع تكلفة سعر النقل والشحن، فضلا عن خفض الإنتاج بمصانع السيارات بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية.

ولفت علي، إلى أنّ التضخم في الأسعار، رفع قيمة الفائدة في جميع البنوك المركزية حول العالم، بعد قرار البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي، رفع قيمة الفائدة بنسبة 1%، وما تبعه من ارتفاع في الأسعار بجميع دول العالم.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن»، أسعار السيارات الحديثة التي لا يتجاوز سعرها 170 ألف جنيه، كما يلي:

أسعار السيارات الجديدة في مصر

- سوزوكي ألتو 2022: ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال، قوة محرك 800 CC، السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المصري 150,000 جنيه.

- شيفروليه لانوس 2020: ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال / جميع الكماليات، قوة المحرك الخاص بالسيارة 1500 CC، السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات 166,400 جنيه.

- بروتون ساجا 2021: ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال / Standard، قوة المحرك الخاص بالسيارة 1300 CC، السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات 166,900 جنيه.

- زوتي Z300 2020: ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال / Luxury، قوة المحرك بالسيارة 1500 CC، السعر الرسمي المتداول في السوق 167,990 جنيه.

- شيفروليه لانوس 2020: ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال / هاي لاين، قوة المحرك السيارة 1500 CC، السعر الرسمي المتداول في السوق 171,600 جنيه.

- سوزوكي سويفت ديزاير 2021: ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال، قوة المحرك الخاص بالسيارة 1200 CC، السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات 171,900 جنيه.