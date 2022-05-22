تسريب امتحان «الدراسات» للشهادة الإعدادية.. والتعليم: «هنحاسب الغشاشين»

قامت العديد من جروبات الغش الإلكتروني قبل قليل، بتسريب أسئلة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية، بمحافظة القاهرة، بعد بدء لجنة الامتحان، حيث تضمن الامتحان 4 أسئلة، كما تداولت جروبات الغش أيضا أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية فى عدة محافظات أخرى، وسط تشديدات لمواجهة الغش الإلكتروني داخل اللجان الامتحانية.

نواجه الغش الإلكتروني بكل صرامة

وكشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، حققت في أنباء تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية، مؤكدا أن الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، ستواجه الغش الإلكتروني بكل صرامة، ومحاسبة الطلاب الذين قاموا بتصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الغش بعد التحقق منها.

تنفيذ إجراءات مشددة ضد الغش

ووجه محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، في بيان رسمي، بضرورة تنفيذ إجراءات مشددة داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، لمواجهة الغش الإلكتروني، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع عقوبات مشددة على «الطلاب الغشاشين»، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مشيرًا إلى تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، داخل جميع اللجان، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.