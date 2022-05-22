«الصحة» تكشف عن كيفية إجراء تحليل المخدرات بالمعامل المركزية

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن تطوير المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن جميع الكواشف الخاصة بالفيروس متوافرة داخل المعامل على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تحاليل المخدرات

استعرضت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في المعامل المركزية، في منشور لها منذ قليل، خدمتها وطريقة تحليل كشف المخدرات، مؤكدة أن جميع تحاليل المخدرات تجري بشكل سري للغاية، وهناك حياد في التحاليل الخاصة بالمخدرات، وتم تزويد الوزارة بأحدث الأجهزة للكشف عن المخدرات ونتائجها، موضحة أن نتائج التحاليل لا تخطئ أبدًا.

وتابعت الوزارة: بعد الكشف عن تعاطي المخدرات، وثبوت إيجابية التحاليل، يتم وضع برنامج كامل ومكثف للرعاية الصحية للمواطن، ويتم تحويل الحالات إلى المستشفيات المتخصصة، وتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم، مشيرة إلى دور الدولة في تقديم سبل الدعم للمواطنين الراغبين في التعافي من الإدمان، مطمئنة المواطنين بأن سعر تحليل المخدرات داخل المعامل المركزية يعتبر رمزيًا مقارنة بالتحاليل التي تتم في المعامل الخاصة.

توفير جميع كشوف وتحاليل فيروس كورونا

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان تطوير الخطوط الساخنة لوزارة الصحة والمتخصصة في استقبال كل الاستفسارات والتساؤلات والرد على المواطنين بشكل مباشر وفوري من خلال المصادر الرسمية لها، مطالبة المواطنين، في حال الذهاب إلى المعامل المركزية، بضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة من ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والبعد عن التكدس، وعدم الازدحام للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان، كشفت، أمس، عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا، وقالت هناك ارتفاع نسبي في أعداد إصابات فيروس كورونا، وارتفاع في معدلات الشفاء من الفيروس، واستقرار في معدلات الوفيات.