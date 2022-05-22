كيفية الحصول على رقم الجلوس في الثانوية العامة 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الوزارة تواصل استعداداتها النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، من خلال إعداد وتجهيز أرقام الجلوس وإعداد مقرات لجان الامتحانات وتجهيز الأسئلة وطباعتها وتنفيذ خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا، علاوة على تنفيذ إجراءات شديدة، لمواجهة الغش الإلكتروني، والغش داخل اللجان الامتحانية، إضافة إلى كيفية الحصول على رقم الجلوس الثانوية العامة 2022.

كيفية الحصول على رقم الجلوس الثانوية العامة 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، خطوات الحصول على رقم الجلوس الثانوية العامة 2022، ومعرفة المدرسة التي سيؤدي فيها الطالب امتحانات الثانوية العامة 2022، مؤكدة أنّه سيتم إتاحة الاستعلام عن أرقام الجلوس واسم اللجنة على موقع الوزارة إلكترونيا من خلال البريد الموحد، كما يستطيع الطالب الحصول على رقم الجلوس من المدرسة التابع لها، مشيرة إلى أنّه من المقرر أن تعلن أرقام الجلوس خلال الأيام القليلة المقبلة.

توزيع أرقام الجلوس على طلاب الثانوية العامة خلال أيام

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ توزيع رقم الجلوس على طلاب الثانوية العامة 2022 خلال أيام، لافتا إلى أنّ امتحانات الثانوية العامة 2022 ستعقد يوم 20 يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع، على أن تعقد يوم 26 من الشهر ذاته للمواد المضافة للمجموع، حيث تعقد الامتحانات ورقيا عبر البابل شيت، وتعتمد أسئلة الامتحانات على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022 يوم 21 يوليو المقبل

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنّ امتحانات الثانوية العامة 2022 ستنتهي يوم 21 يوليو المقبل، مؤكدا أنّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون اختيار من متعدد ولن يتخللها أي أسئلة مقالية، كما أنّ الوزارة ستنسق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، لتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.