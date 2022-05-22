رئيس التحرير

محمود مسلم

كيفية الحصول على رقم الجلوس في الثانوية العامة 2022

كتب:

توفيق شعبان
08:49 ص | الأحد 22 مايو 2022
الطلاب يلتزمون بارتداء الكمامات الطبية قبل دخول لجان الامتحان - صورة أرشفية

الطلاب يلتزمون بارتداء الكمامات الطبية قبل دخول لجان الامتحان - صورة أرشفية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الوزارة تواصل استعداداتها النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، من خلال إعداد وتجهيز أرقام الجلوس وإعداد مقرات لجان الامتحانات وتجهيز الأسئلة وطباعتها وتنفيذ خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا، علاوة على تنفيذ إجراءات شديدة، لمواجهة الغش الإلكتروني، والغش داخل اللجان الامتحانية، إضافة إلى كيفية الحصول على رقم الجلوس الثانوية العامة 2022.

كيفية الحصول على رقم الجلوس الثانوية العامة 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، خطوات الحصول على رقم الجلوس الثانوية العامة 2022، ومعرفة المدرسة التي سيؤدي فيها الطالب امتحانات الثانوية العامة 2022، مؤكدة أنّه سيتم إتاحة الاستعلام عن أرقام الجلوس واسم اللجنة على موقع الوزارة إلكترونيا من خلال البريد الموحد، كما يستطيع الطالب الحصول على رقم الجلوس من المدرسة التابع لها، مشيرة إلى أنّه من المقرر أن تعلن أرقام الجلوس خلال الأيام القليلة المقبلة.

توزيع أرقام الجلوس على طلاب الثانوية العامة خلال أيام

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ توزيع رقم الجلوس على طلاب الثانوية العامة 2022 خلال أيام، لافتا إلى أنّ امتحانات الثانوية العامة 2022 ستعقد يوم 20 يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع، على أن تعقد يوم 26 من الشهر ذاته للمواد المضافة للمجموع، حيث تعقد الامتحانات ورقيا عبر البابل شيت، وتعتمد أسئلة الامتحانات  على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022 يوم 21 يوليو المقبل

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنّ امتحانات الثانوية العامة 2022 ستنتهي يوم 21 يوليو المقبل، مؤكدا أنّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون اختيار من متعدد ولن يتخللها أي أسئلة مقالية، كما أنّ الوزارة ستنسق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، لتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

اقرأ المزيد:

التعليم تعلن موعد إعلان أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة 2022

التعليم تكشف تفاصيل أسئلة امتحانات الثانوية العامة وموعد توزيع أرقام الجلوس

23 ألف طالب بالدبلومات الفنية يؤدون الامتحانات العملية والمعملية

«عشان تجيب مجموع».. نصائح أوائل الثانوية قبل الامتحانات: فك واعمل اللي بتحبه

هل تمنع «التعليم» طلاب الثانوية غير الملقحين من الامتحانات؟.. الوزارة ترد

تنبيه عاجل من المدارس الخاصة بشأن نتيجة الامتحانات: مرحلة التصحيح انتهت

التعليم: دور ثان بالدرجة الفعلية لأي طالب يؤجل امتحانات الثانوية العامة بعذر

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022.. خطوات تأجيل مواد للعام المقبل

«التعليم»: تشديد الرقابة على لجان الشغب في امتحانات الثانوية العامة 2022

التعليم: لا تغيير في درجات امتحانات الثانوية العامة 2022

طريقة تأجيل امتحانات بعض مواد الثانوية العامة للعام المقبل.. تعرف عليها

التعليم تكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2022 للمصابين بكورونا

باقي كام يوم على امتحانات الثانوية العامة 2022؟.. نصائح مهمة للطلاب

تطعيم 12 ألفا بلقاح كورونا في اليوم الأول لحملة طرق الأبواب ببني سويف

وزير التموين عن تضخم ما بعد كورونا: تحدي عالمي نتيجة معدلات النمو

«الصحة»: متوسط التعافي اليومي من كورونا 23 حالة.. والإجمالي يصل إلى 445591 شخصًا
بقلم توفيق شعبان