التعليم: دور ثان بالدرجة الفعلية لأي طالب يؤجل امتحانات الثانوية العامة بعذر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على وضع اللمسات النهائية، لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، من خلال إعداد مقرات اللجان وتجهيز أرقام الجلوس وإعداد كتيب المفاهيم الذي سيتم توزيعه على طلاب الثانوية العامة داخل اللجان، مشيرة إلى وضع خطة شاملة لتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، فضلا عن إجراءات مشددة ضد الغش الإلكتروني.

تأجيل أى طالب ثانوية بعذر قهري له دور ثان بالدرجة الفعلية

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ"الوطن"، عن أن كل طالب في الثانوية العامة له فرصتين امتحانيتين دور أول ودور ثان، ولا توجد أى فرصة لنظام التحسين لطلاب شهادة الثانوية العامة، مُؤكدا أنه سيتم الاكتفاء بالدورين الأول والثاني فقط، إلى جانب تأجيل الامتحانات للطلاب بعذر قهري، مثل المصابين بفيروس كورونا للدور الثاني، مع أحقيتهم في الاحتفاظ بالدرجة الكاملة، بشرط تقديم مستند طبي رسمي يثبت إصابتهم وقت عقد الامتحانات.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، لافتا إلى أن الأسئلة ستكون بعيدة تماما عن التعقيد، موضحا أنه سيجري توزيع أرقام الجلوس على طلاب الثانوية العامة خلال الأيام القليلة المقبلة.

محظورات امتحانات الثانوية العامة 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم، محظورات في امتحانات الثانوية العامة 2022، يجب على الطلاب الابتعاد عنها وعدم ارتكابها أثناء سير الامتحانات، وهو ما نعرض تفاصيله في السطور الآتية وعقوبته، وذلك في إطار ما تقدمه «الوطن»، للقارئ من خدمات على مدار الساعة، وهي:

1- يحظر على الطالب اصطحاب التليفون المحمول داخل لجان الامتحانات.

2- يحظر على الطالب اصطحاب التابلت خاصة أن الامتحانات تعقد ورقيا بنظام البابل شيت.

3- يحظر على الطالب الغش أو الشروع فيه لأن ذلك يؤدي إلى منعه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، كما أن حيازة وسيلة غش يؤدي لغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه.

محظورات في امتحانات الثانوية العامة 2022 وعقوباتها

4- يحظر على الطالب اصطحاب الكتاب المدرسي داخل لجان الامتحانات، بعد اعتماد ورقة المفاهيم.

5- يحظر القيام بطبع أو نشر أو الترويج بأية وسيلة أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها، لأن ذلك يؤدي لمعاقبة الطالب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كما أن الشروع في ذلك يؤدي إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

6- يحظر دخول الطلاب لجان الامتحانات بدون ارتداء الكمامات الطبية.

7- عدم التخلف على مواعيد الامتحانات التى حددتها الوزارة خاصة فى اختبارات المواد غير المضافة للمجموع.