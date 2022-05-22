الانتهاء من أعمال إنشاء 19 نفقا وكوبري بطريق كفر الشيخ دسوق المزدوج

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية بطريق «كفر الشيخ - دسوق» المزدوج، للوقوف على آخر الأعمال والتعرف على نسب التنفيذ على أرض الواقع، وما تم الانتهاء من إقامة كباري وأنفاق، وتمهيد ورصف الطريق، وذلك بحضور المهندس أحمد عارف، مهندس هيئة الطرق، والمهندس أحمد السيد، مسئول أعمال الطرق، والمهندس أحمد ندا، مسئول أعمال الكباري، والمهندس خالد عثمان، مدير تنفيذ الطرق، والمهندس إيهاب وهدان، مدير تنفيذ الكباري.

الانتهاء من 10 كباري بطريق دسوق كفر الشيخ

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه جاري العمل بطريق كفر الشيخ دسوق المزدوج، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من جميع الأنفاق بالمرحلة الأولى، كما تم الانتهاء من 10 كباري، وجاري الانتهاء من 3 أخرى.

وأضاف «نور الدين»، إنه تم الانتهاء من نفق العطارين ونفق كشك وملاك الحدود، وملاك صفصافة «دعابس» والخدمة، ونفق 6700 ونفق الهوري ونفق عزبة السماحي ونفق عزبة ليبيب، أما الكباري التي تم الانتهاء منها عددها 10، وجاري العمل في 3 أخرى، حيث تم الانتهاء من كوبري مصرف «8 ج1»، ونفق ترعة محلة موسى ومصرف محلة موسى وملاك الترابية وترعة روينة وكوبري مدخل عزبة الستين وترعة الصفتي ومصرف «8 ج5»، ومدخل صندل ومدخل الغرابلي، وجاري العمل في 3 كباري، وهي مصرف «8 ج003»، ومصرف «8 ج04»، وترعة الغامرية محلج القطن.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج يربط بين مدينتي كفر الشيخ ودسوق بطريق حر ضمن المسار المقترح «المحلة - كفر الشيخ - دسوق - فوه»، كما يربط بين المحورين الغربي الممتد لطريق صبري القاضي، متجها لسوق الجملة ومنها لسخا، للربط بالمحور الشرقي، برافدي الطريق الدولي «طنطا كفر الشيخ»، و«كفر الشيخ المحلة».

كما يربط كفر الشيخ بمدينة دسوق ومدينة فوة شمالا للربط بالطريق الدولي الساحلي عبر محور أبو الروس، وجنوبا للربط بمدينة دمنهور عبر محور الليثي، ومنه للربط بالطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي مرورا بحوش عيسى، مما يسهل الربط والحركة المرورية، وينقل حركة التجارة والصناعة والزراعة بين ثلاث محافظات «الغربية - كفر الشيخ - البحيرة»، مما يقلل زمن الرحلة واستهلاك المواد البترولية ويقلل التلوث الناتج عن الازدحام.

المرحلة الأولى من طريق كفر الشيخ دسوق تشمل إنشاء 12 كوبري

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المرحلة الأولى من الطريق المزدوج بطول 10 كم، تتضمن أعمالها 12 كوبري علوي، بالإضافة إلى استكمال كوبري قائم، و9 أنفاق بتكلفة مليار و26 مليونا و898 ألف جنيه، والطريق محور خدمي يخدم محافظات الغربية وكفر الشيخ والبحيرة، حيث يسهل الربط والحركة المرورية وينقل حركة التجارة والصناعة والزراعة بين الثلاث محافظات، مما يقلل زمن الرحلة، واستهلاك المواد البترولية ويقلل التلوث الناتج عن الازدحام، والمرحلة الأولى عبارة عن 13 كوبري علوي و9 أنفاق، بالإضافة جسر الطريق.