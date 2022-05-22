طلاب ثانية ثانوي يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والفيزياء

يؤدي اليوم الأحد الموافق 22 مايو الجاري، طلاب الصف الثاني الثانوي، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والفيزياء ورقياً وإلكترونياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراعية للإجراءات الوقائية المكثفة، بالتنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية ومدارس المرحلة الثانوية.

يتم تسليم ورقة مفاهيم للطلاب مع بداية اللجنة الامتحانية

وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطاب للمديريات، أنه يتم تسليم ورقة مفاهيم للطلاب مع بداية اللجنة الامتحانية للاستفادة منها في الإجابة على أسئلة الامتحان على أن يتم تسلمها من الطلاب عقب نهائية الامتحان وغير مسموح لأي طالب أخذها معه.

وأضافت الوزارة في خطابها، أن ورقة المفاهيم تم وضعها من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتشم لمجموعة من المفاهيم والمعلومات والمصطلحات التي تمكن الطالب من فكرة السؤال الموجودة في الامتحان، موضحة أن هذه الورقة يتم تسليمها للطلاب في جميع المواد بالتزامن مع بدء الامتحان.

الأسئلة الموضوعية تعقد على جهاز التابلت

ونوهت وزارة التربية والتعليم، بأن امتحانات الصف الثاني الثانوي التي تعقد اليوم تضاف للمجموع وتشمل 30% للأسئلة المقالية والتي وضعتها الإدارات التعليمية وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، و70% للأسئلة الموضوعية التي تعقد على جهاز التابلت وهي بنمط الاختيار من متعدد وتعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

وشددت وزارة التربية والتعليم على الطلاب بضرورة عدم تقسيم شاشة التابلت أثناء أداء الامتحان أو الدخول على أي منصات تعليمية أخرى غير منصة الامتحان الإلكتروني حتى لا يتسبب ذلك في خروجهم من منصة الامتحان، مؤكدة أنه يتم تسليم الطلاب كود الامتحان قبل انطلاقه بوقت كافي ويختلف الكود من طالب لأخر ومن مادة لأخرى.