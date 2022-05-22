احتجاج جديد على السجادة الحمراء لمهرجان كان قبل عرض فيلم «Holy Spider»

وقف عدد من المتظاهرات على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي، اليوم، قبل العرض الخاص لفيلم «Holy Spider» للمخرج الإيراني علي عباسي، وأطلقن أعمدة من الدخان الأسود الكثيف، ورفعن لافتة طويلة تحتوي على أسماء 129 امرأة توفين في فرنسا نتيجة للعنف المنزلي، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

البعض ظن أن الاحتجاج حيلة دعائية للفيلم الذي يتحدث عن العنف ضد المرأة

ولم يتدخل الأمن لوقف التظاهرة، حتى ظن البعض أن الاحتجاج هو حيلة دعائية للفيلم الذي يتحدث عن العنف ضد المرأة، ويستند إلى أحداث حقيقية، وهو الأمر الذي نفاه تماما صناع الفيلم المشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان، ويتتبع الفيلم رحلة صحفية إلى مدينة مشهد الإيرانية المقدسة للتحقيق في قضية قاتل متسلسل يسمى بـ «العنكبوت القاتل» يقتل السيدات العاملات في الجنس، والذي يعتقد أنه ينظف الشوارع من المذنبين.

وقال مصدر داخل المهرجان وفقا لموقع «فارايتي»، إن الاحتجاج حدث قبل وصول الممثلين والمخرجين، مضيفًا أن السيارات التي تقل فريق الفيلم والضيوف توقفت لفترة وجيزة في بوليفارد «دي لا كروازيت» قبل وصولها إلى أعلى السجادة الحمراء.

سيدة عارية يقتحمن السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي

هذا هو الاحتجاج الثاني الذي يشهده مهرجان كان السينمائي في دورته الحالية، حيث نظمت ناشطة حضرت العرض الخاص لفيلم «Three Thousand Years of Longing» للمخرج جورج ميللر، احتجاجًا على العنف الجنسي من قبل القوات الروسية ضد النساء في أوكرانيا، وقامت السيدة بخلع ملابسها على السجادة الحمراء، وكشفت عن جسدها عن الجزء الذي رسمت عليه عبارة «Stop Raping Us» أو «توقفوا عن اغتصابنا» على ألوان العلم الأوكراني.

وجاء ذلك بعد أيام من قيام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإلقاء خطاب في افتتاح فعاليات الدورة الحالية من مهرجان كان السينمائي، والذي شدد من خلاله على أهمية دور السينما في مواجهة ما يحدث في أوكرانيا.