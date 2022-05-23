خبير معلومات: من السهل معرفة اللجان الإلكترونية للإخوان

قال حسن حامد، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن اللجان الإلكترونية باتت ضمن الظواهر الطبيعية والموجودة ويراها متصفحو مواقع التواصل بشكل يومي، لافتا إلى أن تلك اللجان تعمل على تصنيع الرأي العام، «ده بيتم بكذا طريقة، أهم طريقة منهم هي طريقة الحشد ضد من هو ضد رأي صاحب تلك الكتائب، والإخوان عملوا على تصنيع الرأي العام عبر اللجان الإلكترونية».

حامد: شراء التعليقات أون لاين

وأضاف «حامد»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد الدريني، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الصفحات الشخصية لتلك اللجان الإلكترونية وفي حال فحصها فوجد أنها ليست صفحة رسمية لشخص ما، «تفاصيل الناس اللي عملت التعبيرات هتلاقي ناس مش من مصر أساسا كالهنود، ودول بيتم شراؤهم بسهولة أون لاين».

واستطرد: «اللي بيضحك في الموضوع أنه من السهل تكشف ده، لأنه ولما تلاقي حد قال رأي مخالف هتلاقي التعبيرات عليه بيضحك بالرغم أن الموضوع اللي بيتكلم فيه مهم أو ميضحكش، وأغلب من يقوم بعمل الانطباعات على المنشورات ليسوا بمصريين، ويتم شراؤهم».

وأوضح أن كل شخص من تلك اللجان الإلكترونية يقوم بإنشاء أكثر من حساب له على موقع التواصل من أجل حشد الهجوم حال احتاجوا لذلك، «كلهم بلا استثناء بيخشوا ويعملوا هجوم، والـ10 آلاف شخص بيكون فجأه 200 أو 300 ألف حساب، وهما بيوجهوا عدد لا نهائي من الملفات الشخصية الزائفة».

معرفة اللجان الإلكترونية

وتابع: «علشان أعرف هل هي لجان إلكترونية ببص على الأشخاص الذين تركوا انطباعا أو تعليق وليسوا بالمصريين، وهتلاقي اسم البروفايل مكتوب بأي لغة غير العربي، وتكرار نفس البوست من كذا صفحة مختلفة في نفس الوقت بيدي انطباع أن فيه حملة تم إطلاقها ضد شيء بعينه».