مستشفى فرشوط يستقبل 3 أشخاص حاولوا إنهاء حياتهم في يومين.. أحدهم توفى

استقبلت مستشفى فرشوط المركزي، شمال محافظة قنا على مدار يومين، 3 أشخاص من مناطق متفرقة في المحافظة، حاولوا إنهاء حياتهم بتناول مواد مجهولة، نظرا لمرورهم بحالة نفسية سيئة، من بينهم سيدة في العناية المركزة وحالتها مستقرة، بينما توفى أحد الثلاثة.

وأكدت مستشفى فرشوط المركزي، إن قسم استقبال المستشفى، استقبل حالتين مصابين بإعياء شديد، إثر تناولهما أقراص مجهولة المصدر، وحالتهما مستقرة، فيما توفى ثالث إثر تناوله صبغة شعر.

شاب يحاول إنهاء حياته في نجع حمادي

في نجع حمادي، حاول شاب من قرية بهجورة إنهاء حياته بتناوله أقراص مجهولة.

وكان مستشفى نجع حمادي، استقبل سيارة إسعاف وبها شاب مصاب بحالة إعياء شديد وتبين أنه حاول الانتحار، وتم تحويله إلى مستشفى فرشوط لتلقي العلاج في الرعاية المركزة.

ونُقل الشاب بواسطة سيارة إسعاف إلى استقبال المستشفى، وتبين أنه يدعى «أسامة.م»، يبلغ من العمر 35 عاما، مقيم بقرية بهجورة بمركز نجع حمادي، مصاب بحالة إعياء شديد نتيجة تناول أقراص مجهولة المصدر بقصد إنهاء حياته. وأجريت الإسعافات اللازمة وتم إيداعه داخل العناية المركزة تحت الملاحظة.

ربة منزل تتناول أقراصا مسمومة في قنا

وبحسب مرفق إسعاف، استقبل المستشفى أيضا ربة منزل تدعى «زوبة.أ»، 25 عاما، مصابة بحالة إعياء شديد إثر تناولها شريطين من الأقراص مجهولة المصدر، بقصد انهاء حياتها، وجرى إيداعها العناية المركزة تحت الملاحظة قبل تحسن حالتها.

شاب ينهي حياته بصبغة شعر لرفض أسرته الزواج من حبيبته

وشيع أهالي منطقة الصعايدة في دشنا جثمان شاب، بعدما توفى داخل مستشفى فرشوط المركزي، إثر تناوله صبغة شعر بقصد الانتحار.