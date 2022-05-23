إصابة 12 شخصا في 4 حوادث متفرقة خلال 24 ساعة بكفر الشيخ

أصيب 12 شخصا بإصابات متفرقة، إثر وقوع 4 حوادث متفرقة بطرق كفر الشيخ، ونُقل المصابون إلى المستشفيات لتقديم العلاج اللازم لهم، بينما أصيبت فتاة بكسور عقب سقوطها من شرفة بالدور الثاني بأحد العقارات.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات الصحة، ومرفق الاسعاف، إشارة بوقوع 4 حوادث متفرقة بعدد من طرق كفر الشيخ، خلال الـ24 ساعة الماضية، وتبين نقل المصابين لمستشفيات بلطيم المركزي وكفر الشيخ العام ودسوق العام، وبيلا المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وقوع حادث على طريق كفر الشيخ الدولي

ووفقا لغرفة العمليات، أصيب 4 أشخاص في حادث على طريق كفر الشيخ الدولي، إثر اصطدام موتوسيكل بسيارة ربع نقل وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزي لتلقي العلاج اللازم.

فيما وقع الحادث الثاني على طريق «الحامول - إبشان»، وأصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في الحادث أمام كوبري فودة، ونُقل المصابون لمستشفى بيلا المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

إصابة فتاة بكسور لسقوطها من بلكونة

وفي نفس السياق، أصيبت هبة إبراهيم، 18 سنة، بكسور عقب سقوطها من بلكونة في الدور الثاني بمنزل بقرية محلة القصب التابعة لمركز كفر الشيخ، ووفق التشخيص فتبين باشتباه كسربالساق اليمني والعمود الفقري، وتم نقل الحالة لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

كما أصيب اثنان في انقلاب دراجة نارية على الطريق الدولي الساحلي قبالة عرب المحضر، كما أصيب اثنان في حادث تصام بين سيارتين على طريق القرضا،وجرى نقل المصابين، لمستشفى كفر الشيخ العام.