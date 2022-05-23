تفاصيل جلسة مزاد جمارك مطار القاهرة للسيارات.. تعرف على الموعد والشروط

ارتفعت معدلات البحث عن تفاصيل جلسة مزاد جمارك مطار القاهرة للسيارات والتي تتضمن بيع 61 «لوط سيارات ومواتير وارد الخارج»، المخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي والمقررة يوم الإثنين الموافق 30 مايو الجاري.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، تفاصيل جلسة مزاد جمارك مطار القاهرة للسيارات يوم الإثنين 30 مايو، وفق المُعلن من الإدارة المركزية للمبيعات، بالهيئة العامة للخدمات الحكومية.

موعد جلسة مزاد جمارك مطار القاهرة

ووفقا للمُعلن عن جلسة مزاد جمارك مطار القاهرة للسيارات، فإن المزاد مقرر لبيع 61 «لوط سيارات»، مخزنة بساحة السيارات في مطار القاهرة الدولي، سيجري في تمام الساعة 12 ظهرًا يوم الإثنين 30 مايو، بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، والسيارات المباعة من مصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات وموديلات وطرازات متنوعة.

أنواع السيارات المعروضة في مزاد جمارك مطار القاهرة

وجاءت أنواع السيارات المعروضة في جلسة مزاد جمارك مطار القاهرة للسيارات، كالآتي:

مرسيدس

BMW

شيفرولية

تويوتا

هيونداى

أودى

فولكس

كرايسلر

كيا

دايو

كاديلاك

GMC

وانفنتى

جيب

متسوبيشى

جراند شيروكى

سيارة مكنسة لجمع القمامة

فولفو وفورد ميكروباص

ولوط مواتير وغيرها).

ضوابط دخول مزاد سيارات 30 مايو

وحتى تتمكن من الاشتراك في جلسة مزاد جمارك مطار القاهرة للسيارات، يجب الحصول على كراسة الشروط الخاصة بالمزاد من خلال دفع مبلغ 400 جنيه، بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الاسلامي بالدقي، بالإضافة إلى تسديد قيمة مبلغ تأمين دخول المزاد وقدرة 10 آلاف جنيه، ويعتبر تأمين مؤقت يسترد بعد انتهاء الجلسة في حالة عدم رسو أي لوط على المشترك.

معاينة سيارات المزاد

وأتاحت الإدارة المركزية إمكانية معاينة السيارات المعروضة في جلسة مزاد جمارك مطار القاهرة للسيارات، خلال أيام العمل الرسمية حتى يوم عقد المزاد بداية من الـ 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا، بساحة السيارات بمطار القاهرة الدولي.

وفي حالة رسو المزاد على المشترك يقوم بسداد 30% من قيمة الصفقة عقب انتهاء الجلسة مباشرة، وفي حالة عدم السداد يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية، ويتم سداد باقي المبلغ خلال 15 يوما من اليوم التالي للمزاد، وفي حالة التأخير يتم تحصيل مصروفات تخزين تقدر بـ 1% عن كل يوم تأخير.

المستندات المطلوبة لدخول المزاد

وكالمعتاد في مثل تلك المزادات فأنه يتطلب لدخوله تسليم بعض المستندات الرسمية والتي تشمل الآتي:

- بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين بشرط أن تكون سارية.

- البطاقة الضريبية للتجار.

ويمكن للمشتركين إحضار أشخاص لديهم خبرة في معاينة السيارات.