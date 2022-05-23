اجتماع مع الخبراء الأجانب ضمن الجلسات التحضيرية لـ«مصر تستطيع بالصناعة»

عقدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعا تنسيقيا عبر تطبيق «زووم»، مع الخبراء المصريين بالخارج المشاركين في جلسة «شركاء النجاح»، ضمن مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، الذي تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والإنتاج الحربي، وكذلك الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويقام على مدار 31 مايو و1 يونيو 2022.

دور الدولة المصرية في دعم المستثمرين الأجانب

وصرحت السفيرة نبيلة مكرم بأن الاجتماع جاء للوقوف على الترتيبات النهائية لجلسة «شركاء النجاح»، لإحدى جلسات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، مؤكدة أن المؤتمر يأتي اتساقا مع رؤية الدولة المصرية في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي.

من جانبها أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، على أهمية جلسة «شركاء النجاح»، حيث ستتضمن آراء وشهادات الخبراء الأجانب المشاركين بالمؤتمر حول أداء الاقتصاد المصري، ودور الدولة المصرية في دعم المستثمرين الأجانب، خاصة وأن لديهم مشروعات قائمة في مصر، مضيفة أننا حرصنا على تنظيم زيارة ميدانية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للتعرف على طبيعة العمل بها.

وقالت وزيرة الهجرة إن الجلسة ستكون فرصة مهمة تجمع بين عدد من الوزراء المعنيين بملف الاستثمار والصناعة ومجموعة من الخبراء الأجانب المتخصصين في عدد من المجالات، للتباحث حول فرص الاستثمار المتاحة حاليا، وبرامج الحكومة المصرية لدعم المستثمرين الأجانب خاصة فيما يتعلق بمجال الاستثمار الصناعي، بما يساعد في عقد شراكات مستدامة مع الحكومة المصرية.

من جانبه أوضح المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن عقد مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، بحضور ومشاركة عدد كبير من أبناء مصر الخبراء والعلماء ورجال الأعمال المقيمين بالخارج وممثلي الشركات العالمية سيتيح فرص واعدة لاستعراض الإمكانات التصنيعية التي تمتلكها الدولة المصرية في مختلف القطاعات وخصوصاً تلك التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية وقدرات تكنولوجية عالية جاذبة للاستثمار، مضيفاً أن المؤتمر سيتمتع بأهمية كبيرة تتمثل في الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج التي اكتسبوها خلال فترة عملهم في مختلف الشركات العالمية ونقل التكنولوجيا التي يعملون بها بالخارج للمساهمة في توطين الصناعة بمصر.

ضرورة ربط البحث العلمي بتطوير الصناعة

وأعرب الوزير عن جاهزية واستعداد وزارة الإنتاج الحربي للمشاركة في مصر تستطيع بالصناعة مثلما تم المشاركة في النسخ الخمس السابقة للمؤتمر، مشدداً على ضرورة ربط البحث العلمي بتطوير الصناعة وكذا إدماج خبرات أبناء مصر العاملين بالخارج في عملية التنمية التي تتم حالياً في الدولة المصرية في إطار بناء الجمهورية الجديدة.

وشارك بالاجتماع كل من مايكل ستوش صاحب تاريخ حافل من العمل في صناعة الطاقة المتجددة والبيئة، ومحمود علي وهو المدير الإداري في DMG Mori Africa، DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT، وأحمد مكي الرئيس التنفيذي السابق لشركة Gulf Bridge International-GBI، ومؤسس مشارك بها، وجينس كايتر، العضو المنتدب لشركة Enertech GmbH Division CTC Giersch الألمانية، وروبرت فالك مؤسس ومالك شركة برمجيات رائدة في هولندا، وستيف كاندلر مدير العمليات التجارية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في Corning Ltd، ورامي عاذر، العضو المنتدب في Papyrus Australia Ltd، وكيز تايلور الرئيس التنفيذي لـ ALEC ، وأندرياس بيكرز الرئيس التنفيذي لشركة ThyssenKrupp Industrial Solution، وزياد عمران المدير الإقليمي لشركة Nalco water، وماركس مولر المدير الإداري Toennjes، وينس ساس شريك إداري في Implantcast GmbH، وسورجيت سينغ، مدير تطوير المنتجات بشركة Eminox، وسولومون الفيز الرئيس التنفيذي لشركة لافارج مصر LaFarage Egypt، وديدر مارسيل مدير التسويق بشركات Dieffenbacher .

وتعقد مؤتمرات «مصر تستطيع»، في إطار توجه الدولة للاستفادة من عقولنا بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين، حيث نظمت وزارة الهجرة خمس نسخ من هذه المؤتمرات تم العمل خلالهم على مناقشة عدد من المحاور المختلفة التي تسهم بشكل فعال في عمليات التنمية المرجوة.