لصان يسرقان سيارة بالغربية وأثناء الهروب بها تحدث مفاجأة.. «سابوها وجريوا»

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض سرقة سيارة ربع نقل، من أحد الأشخاص، أثناء تواجده في أحد شوارع قرية الدلجمون بمركز في كفر الزيات، وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في أماكن الواقعة، وسرعة ضبط المتهمين.

فشل المتهمين في السرقة

وكشفت التحريات والمعاينة الأولية التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات، أن وراء ارتكاب الواقعة، شخصين، وقاما بسرقة السيارة محل الواقعة، من أمام الوحدة الصحية في قرية الدلجمون بمركز كفر الزيات، مستغلين تواجد صاحبها، ويدعى الحسيني العبد، داخل الوحدة الصحية لاستخراج شهادة صحية.

كما أضافت التحريات، أن المتهمين استقلا السيارة وخرجا بها من القرية، وأثناء سيرها على طريق «برما - عزبة شعبان» بنطاق مركز كفر الزيات، حدث بها عطل فني، وحاول المتهمان إصلاحها، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل، ما دفعهما لتركها والهرب خوفاً من افتضاح أمرهما، والقبض عليهما.

أمن الغربية يتلقى إخطارا بالواقعة

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ، من مواطن يدعى الحسيني العبد، بسرقة السيارة الخاصة به، من أمام الوحدة الصحية، بقرية الدلجمون، وتبين قيام 2 بسرقة سيارة ربع نقل، سوداء اللون، من أمام الوحدة الصحية لقرية الدلجمون، أثناء قيام مالكها، بعمل شهادة صحية، وبتفريغ الكاميرات، وتتبع السيارة، عثر عليها متوقفة على طريق «عزبة شعبان بقرية برما، وبها عطل فني، وتبين قيام المتهمين بترك السيارة، بعد أن تعطلت بهما أثناء محاولتهما الهروب بها، فقاما بالنزول منها، والهرب، خشية أن يفتضح أمرهما والقبض عليهما، وتكثف الأجهزة الأمنية، من جهودها لضبط المتهمين، وحرر المحضر بالواقعة ووأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.