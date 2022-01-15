وكيل «تعليم قنا» يشدد على الإجراءات الاحترازية في امتحانات النقل

أجرى الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جولة ميدانية صباح اليوم، السبت، على لجان الامتحانات بإدارة أبو تشت التعليمية، للاطمئنان على حسن سير أعمال امتحانات الصف الرابع الابتدائي، والتى بدأت اليوم، 15 يناير، وتستمر حتى الخميس الموافق 20 من يناير الجاري، وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم مدرسة أبوتشت الابتدائية المشتركة، والتي تضم 11 لجنة، ويضم كل فصل 16 طالبا، بإجمالي 179 طالبا بجميع اللجان.

وشدد وكيل الوزارة على توفير جميع وسائل الأمان والهدوء والسلامة، والمناخ الملائم، لضمان حسن سير الامتحانات، واتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، والتأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، مع التأكيد على وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان، والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم عن كثافة اللجان، وارتداء الكمامات، كما تفقد مدرسة فرشوط الثانوية الزراعية، التابعة لإدارة فرشوط التعليمية، لمتابعة سير امتحانات الصف الأول الثانوي الزراعي.

ووجه وكيل وزارة التعليم والتعليم الفني، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، كما وجه بالاهتمام بتنشيط الثروة السمكية داخل مدارس التعليم الفني الزراعي بالمحافظة.

ورافق وكيل الوزارة خلال جولته، مسلم أبوالحسن، مدير عام التعليم الفني، وخالد عابد، مدير التعليم الزراعي بالمديرية، وعبدالمنعم قاصد، مدير عام إدارة فرشوط التعليمية، وأكد وكيل الوزارة أنه تتم متابعة سير الامتحانات أولا بأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية، والتي تم ربطها بغرف العمليات الفرعية داخل كل إدارة تعليمية، لتذليل المعوقات والتغلب على أي مشاكل طارئة قد تحدث.