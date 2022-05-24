الجيزة تستجيب لشكاوى المواطنين بالبدرشين وتواصل الحملات ببولاق

كشفت محافظة الجيزة استجابة أجهزة مركز ومدينة البدرشين والوحدة المحلية بالشوبك لشكاوى مواطنيها وسرعة حلها تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتحسين مستوى النظافة ورفع المخلفات والتركمات.

حملات مكبرة لرفع التراكمات بالبدرشين

وأشارت محافظة الجيزة في بيان قيام أجهزة مركز ومدينة البدرشين والوحدة المحلية بالشوبك بتوجيه حملات مكبرة استهدفت رفع 120 طن مخلفات ورتش وتراكمات من قرية الشوبك الغربي، وذلك بعد ورود شكاوى من المواطنين من تراكم المخلفات لفترات طويلة.

رفع المخلفات لضمان عدم تكرار تجمعها

وأكدت محافظة الجيزة في البيان توجيه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية للمواقع التي تم رفع المخلفات منها لضمان عدم تكرار تجمعها، لافتا إلى أن الحملات التي نفذتها المحافظة كانت من خلال أجهزة مركز البدرشين وبمتابعة من إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، بمشاركة 6 معدات متنوعة من لوادر وقلابات وفرق النظافة واستمرت الأعمال على مدار اليوم بتواجد محمود زين رئيس مركز ومدينة البدرشين.

تواصل الحملات لإعادة الانضباط بالشارع بشمال الجيزة

أشارت محافظة الجيزة إلى تكثيف حملات أجهزة حي شمال الجيزة لإعادة الانضباط للشارع برفع الإشغالات والمخالفات ومواجهة ظاهرة البناء المخالف، لافتا إلى قيام قطاع إشغالات إمبابة بعمل حملة إشغالات مسائية لمطاردة الإشغالات الثابتة والمتحركة، تم فيها مصادرة عدد 250 حالة إشغال وإيداعها بمخازن الحي تحت إشراف ومتابعة أشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة.

إيداع المضبوطات بمخازن الإشغالات

وأكدت محافظة الجيزة تواصل أجهزة حي بولاق الدكرور بشت الحملات المكبرة بشارع الملكة التابع لنطاق عمل الحي، لافتا إلى أن الحملة، أسفرت عن رفع 120 استاند بضائع وكراسي وحوالي 40 حالة إشغال متنوعة وخزانات وتربيزات وتم إيداع المضبوطات مخازن الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.