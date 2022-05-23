النيابة تقدم زوج المجني عليها ماري مجدي ضحية العنف لمحاكمة جنائية عاجلة

أمرت النيابة العامة، بتقديم زوج المجني عليها ماري مجدي محبوسًا لمحاكمة جنائية عاجلة، لاتهامه بالتعدي على زوجته ضربًا، وإحداث إصابتها باستخدام سلاح أبيض (سكين)، وأداة (عصا خشبية)، ولإحرازه السلاح الأبيض والأداة، دون أن يوجد لحملهما أو إحرازهما مُسوِّغ أو مُبرّر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكان قد ورد إلى النيابة العامة محضرٌ في الثالث عشر من شهر مايو الجاري، بإبلاغ المجني عليها وابنتها عن تعدي المتهم على الأُولى ضربًا باستخدام سكين وعصا خشبية، وإحداث إصابتها بأنحاء متفرقة من جسدها لخلافات أسرية، وفي أعقاب ذلك، رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي حال تعدي المتهم على زوجته.

النيابة العامة تباشر التحقيقات

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستهلتها بسؤال ابنة المجني عليها، التي شهدت بوجود خلافات دائمة بين والدَيْها، بلغت ذروتها يوم الواقعة، إذ تعدى المتهم على والدتها باستخدام عصا خشبية وسكين، فأحدث بها إصابات متفرقة بجسدها.

وبسؤال المجني عليها، شهدت في التحقيقات بأقوال ابنتها ذاتها، وقدَّمت بالأوراق مقطعًا مُصوّرًا، يظهر به المتهم حال تعديه عليها.

كما استمعت النيابة العامة في تحقيقاتها، لأقوال عشرة شهود من ذوي المتهم الذين أبصروه حالَ ارتكابه الواقعة، وأوضحوا بأنهم تنبهوا لصرخات ابنة المجني عليها وقتها، فتوجهوا إليها بالمسكن محل الواقعة، وشاهدوا المتهم حالَ التعدي، فأحكموا سيطرتهم عليه، وانتزعوا السكين من يده، وأكدوا مَا بين المجني عليها، والمتهم من خلافات.

صحة ارتكاب الواقعة

وبسؤال مُجري التحريات حولَ الواقعة، شهد بأنها توصلت لصحة ارتكاب المتهم للواقعة، وأنه من المسجلين خطر، وسبق اتهامه في عدد من القضايا، كما أُرفق بالأوراق تقريرٌ بشأن توقيع الكشف الطبيِّ على المجني عليها، والثابت به إصابتُها بجرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات بمواضع متفرقة من جسدها.

وباستجواب المتهم فيما هو منسوب إليه من اتهام، أقرَّ بتعديه على زوجته المجني عليها ضربًا لخلافات أسرية بينهما، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

وعلى هذا، قدَّمت النيابة العامة المتهم محبوسًا لمحاكمة جنائية عاجلة، في ضوء ما ثبت في حقه من اتهام.