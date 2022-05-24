العثور على جثة مريض نفسي بها جروح قطعية بنهر النيل بطهطا

جثة طافية بنهر النيل بناحية مركز طهطا بمحافظة سوهاج أثارت انتباه الأهالي حيث تم على الفور إبلاغ الشرطة وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري بمحافظة سوهاج.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمدعبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، إخطارا من مركز شرطة طهطا يفيد العثور على جثة طافية بنهر النيل دائرة مركز طهطا بمعرفة الأهالي.

الانتقال لموقع الحادث وانتشال الجثة

وعلى الفور تم الانتقال لموقع الحادث وبالمعاينة تبين انتشال الجثة بمعرفة وحدة الإنقاذ النهري وتبين أنها لـ«طه. ص. ع.»، 41 سنة، لا يعمل، ويقيم بذات الناحية بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج يرتدي كامل ملابسه، وبمناظرة الجثة تبين أنها فـي حالة تعفن رمي ووجود جرحين قطعيين بالرأس من الخلف وأعلى الأذن اليسرى وفقا للفحص الظاهري للجثة.

وأخطرت النيابة العامة والتي قررت نقل الجثة لمشرحة مستشفي طهطا العام.

نفي الشبهة الجنائية

وبسؤال كل من والدته «نعمة. م. ع.»، 65 سنة، ربة منزل، وشقيقه، يقيمان بذات الناحية بدائرة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، ذكرا أنه ترك المنزل منذ أيام وأنه معتاد الغياب عن المنزل والعودة من تلقاء نفسه، وأضافا أنه يعاني من مرض نفسي وتنتابه حالات تشنجات قد عزي إليها سبب سقوطه وإصابته واستبعدا الشبهة الجنائية.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.