مصرع وإصابة 4 بحادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي الشرقي بسوهاج

لقى مسن مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرين بينهم زوجته بحادث تصادم بالطريق الزراعي الشرقي بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، إثر تصادم سيارتين معا.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمدعبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، إخطارا من مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج يفيد وجود حادث تصادم ومتوفـي ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي بدائرة مركز دار السلام.

الانتقال لموقع الحادث وحصر المصابين

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إلى موقع الحادث، وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي، قيادة «أشرف. ع. ا.»، 53 عاما، عامل، ويقيم دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة ملاكي «تمناية»، قيادة «أحمد. ع. ع.»، 40 سنة، سائق، ويقيم دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة المدعو، «مطاوع. ح. م.»، 58 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز من مستقلي السيارة الأولى، وإصابة كل من قائدي السيارتين، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«عزة. ع. م. ص»، 50 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وهي زوجة المتوفى، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

نفي الشبهة الجنائية ونقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي

وبسؤال قائدا السيارتين ونجل عم المتوفى، «محمد. ا. م. ا»، 60 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، أفادا بمضمون ما تقدم، ونفى الأخير الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع أثار الحادث، وإعاده تسيير الطريق.

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