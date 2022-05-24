ارتفاع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» القياسي بـ 72.39 نقطة

شهدت الساحة الاقتصادية حول العالم، عدة أحداث، خلال الساعات القليلة الماضية، كان من أبرزها، إغلاق «بورصة نيويورك» على ارتفاع ، فيما قال «صندوق النقد الدولي»، إن تكاليف المزيد من التفكك ستكون هائلة.

وارتفعت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الاثنين، عند إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ارتفاع «داو جونز الصناعي» بـ 618.34 نقطة

وصعد «مؤشر ناسداك المجمع»، 180.65 نقطة أو 1.59% ليسجل عند الإغلاق 11535.27 نقطة، كما ارتفع «داو جونز الصناعي»، بـ 618.34 نقطة، بما يعادل 1.98%، ليحقق 31880.24 نقطة.

بدوره، ارتفع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» القياسي بـ 72.39 نقطة أو 1.86%، ليسجل عند الإغلاق 3973.75 نقطة.

وحذر «صندوق النقد الدولي»، أمس الاثنين، من أن الضغوط المتزايدة التي تقوض التكامل العالمي، بينها زيادة الحواجز التجارية، تهدد النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

وقالت رئيسة الصندوق كريستالينا جورجيفا ونائبها جيتا جوبيناث في رسالة إلى منتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس» بسويسرا، إن تكاليف المزيد من التفكك ستكون هائلة عبر البلدان ​​وسيتضرر الناس في كل مستوى من مستويات الدخل.

وأكد المسؤولان، أن الاقتصاد العالمي يواجه التقاء الكوارث، مع تداعيات «كورونا» الذي تفاقم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وحذرا مسؤولا الصندوق، من أن الاتجاه نحو تقييد الصادرات أو تفكيك سلاسل التوريد العالمية سيقضي على سنوات من التقدم.

جورجيفا: العولمة انتشلت 1.3 مليار شخص من براثن الفقر المدقع

وأضافت جورجيفا ونائبها جيتا جوبيناث، إن العولمة، ضاعفت حجم الاقتصاد العالمي 3 مرات وانتشلت 1.3 مليار شخص من براثن الفقر المدقع، واشار المسؤولان، إلى أن منذ بدء الحرب «الروسية الأوكرانية»، فرضت 30 دولة قيودا على تجارة المواد الغذائية والطاقة.

والتقت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، بـ جورجييفا على هامش مشاركتها في أعمال «دافوس»، وجرى خلال اللقاء استعراض مسار التعاون المالي والفني بين الجانبين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

بدورها، تدرس السلطات الأمريكية، الإفراج عن وقود الديزل من المخزونات من أجل خفض أسعار الوقود، فيما أعلنت شركة «أرامكو» السعودية، أن الوضع في سوق الطاقة العالمي يتطلب إعادة النظر في خطط التحول إلى مصادر الطاقة الخضراء، والحفاظ على الاستثمارات بمشاريع النفط والغاز.

«أرامكو»: السعودية يمكن أن تزيد إنتاج النفط إلى 12 مليون برميل

وقال رئيس شركة «أرامكو» السعودية، أمين ناصر، في تصريح لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أن السعودية يمكن أن تزيد الإنتاج من 10.2 مليون برميل في اليوم إلى 12 مليون برميل كحد أقصى خلال 30 يوما لتغطية الطلب.

وأشار ناصر، إلى أن الأزمة الحالية أوضحت أنه لا توجد موارد طاقة فائضة كافية في جميع أنحاء العالم، موضحا أن حتى مع انخفاض نشاط الطاقة العالمي، لن ينخفض ​​الطلب على النفط إلى أقل من 100 مليون برميل يوميا، مضيفا أنه قد يرتفع على المدى القصير إلى 105 مليون برميل يوميا وسط تعافي حركة المرور بعد «كورونا».

بدورها، أوضح وزير الاقتصاد السعودي، فيصل الإبراهيم، أن «الرياض» ستعمل على استخدام المكاسب النفطية غير المتوقعة، لتسريع تنويع الاقتصاد، بعيدا عن الوقود الأحفوري،.

«الإفريقي للتنمية»: إنشاء مرفق بـ 1.5 مليار دولار لمساعدة دول على تجنب أزمة الغذاء

وفي إفريقيا، وافق مجلس إدارة مجموعة «البنك الإفريقي للتنمية» على إنشاء مرفق قيمته 1.5 مليار دولار لمساعدة دول القارة على تجنب أزمة الغذاء، مشيرا في بيان، إلى أن القارة تواجه حالياً مع تعطل الإمدادات الغذائية الناجم عن الحرب «الروسية الأوكرانية» نقصاً لا يقل عن 30 مليون طن متري من الغذاء، خاصة: القمح والذرة وفول الصويا. وأضاف البنك، أن القارة قد تخسر أكثر من 11 مليار دولار من قيمة إنتاج الغذاء، وفقا لما ذكرته وكالة «واس» السعودية.

ارتفاع المؤشر الوطني لسعر المستهلك في سريلانكا بنسبة 33.8%

وفي سريلانكا، سجل معدل التضخم، مستوى قياسيا جديدا للمرة السابعة على التوالي في أبريل الماضي، وارتفع المؤشر الوطني لسعر المستهلك بنسبة 33.8% على أساس سنوي في أبريل الماضي، أي أكثر من 6 أضعاف معدل التضخم في العام السابق«5.5%»، كما ارتفع معدل التضخم السنوي للمواد الغذائية 45.1%، وذلك مع تفاقم نقص المحروقات وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل حاد التي تعاني منه البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، كشف كبير المحللين في بنك «سوفكوم بانك» الروسي، ميخائيل فاسيليف عن الروبل الرقمي واليوان الرقمي، سيؤديان في السنوات القليلة المقبلة إلى انخفاض تأثير الدولار واليورو، وقال في حوار، إنه بعد تجميد احتياطيات النقد الأجنبي الروسي، اهتزت الثقة في الدولار واليورو والعملات الاحتياطية الأخرى، فيما أوضح الخبير الاقتصادي يفجيني سميرنوف، إنه على خلفية تأثير العقوبات الغربية على «موسكو» ، ينمو الروبل مقابل الدولار.

ودعا منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، إلى بذل جهود لضمان تجارة مفتوحة ووصول عادل إلى لقاح «كورونا» والعمل على إحراز تقدم في جدول أعمال منطقة التجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادئ، مؤكدا في بيان،أهمية النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد، مع وجود منظمة «التجارة العالمية» في جوهره، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.