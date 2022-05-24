عاجل.. أنباء عن تسريب امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب «ثانية ثانوي»

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا زعموا أنها أسئلة امتحان مادة الفلسفة والمنطق التي تعقد لطلاب الصف الثاني الثانوي، الشعبة الأدبية لنهاية العام الدراسي الحالي 2021-2022، ورقيًا في المدارس وإلكترونيًا على جهاز «التابلت»، وسط إجراءات وقائية مشددة، شملت توزيع الطلاب على اللجان بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.

انطلاق امتحان مادة الفلسفة والمنطق

وبدأ الامتحان الورقي لمادة الفلسفة والمنطق، قبل قليل، والذي وضعته الإدارات التعليمية وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بحيث تشمل الأسئلة المقرر الدراسي، ومخصص لها 30% من الدرجات ويجري تصحيحها يوميًا في المدارس.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنّ الوزارة تتابع ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، للتحقق منه، موضحًا أنه حال ثبوت صحة الأوراق المتداولة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطالب المتسبب في تسريب الامتحان.

منع دخول الهاتف المحمول للجان الامتحانات

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه جرى التنبيه مجددًا على جميع المدارس بمنع دخول الهاتف المحمول للجان الامتحانات، أو أي كتب أو مذكرات خارجية، موضحًا أن تصوير الامتحان من جهاز «التابلت»، وتسريبه يشمل بيانات الطالب وبالتالي من السهل تعقبه والتأكد من صحة التسريبات.

ونوه المصدر، إلى أن امتحان مادة الفلسفة والمنطق يعقد في لجان مؤمنة ومراعية للإجراءات الوقائية ضد كورونا، مؤكدًا أنه جرى التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بعدم السماح لأي طالب بدخول الامتحانات بأي جهاز إلكتروني غير جهاز التابلت.

وأوضح أنه يجري تسليم الطالب ورقة مفاهيم في اللجنة، ومسموح له الكتابة عليها وفقًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مؤكدًا أنه يجري تسلم هذه الورقة من الطلاب عقب انتهاء الامتحان، وغير مسموح لأي طالب بأخذها مع عقب انتهاء الامتحان.