هاني الناظر: أسباب نفسية ووراثية وراء تساقط الشعر (فيديو)

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، إن مشكلة تساقط الشعر أصبحت متداولة أكثر من أي وقت مضى، مشيرًا إلى الجانب النفسي له عامل كبير، أبرزها الشد العصبي الذي يؤثر على سقوطه بشكل كبير، سواء لدى السيدات أو الرجال.

وأوضح «الناظر»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن هناك أسبابًا أخرى كثيرة بجانب العامل النفسي، فهناك أسباب وراثية مثل الصلع، الذي يورث من الأباء للأبناء، ومن الممكن أن يكون مرض بالجلد أيضًا، من إصابات فطرية بفروة الرأس، وإصابات فيروسية وميكروبات وأمراض مناعية تصيب فروة الرأس، موضحًاأن قشرة الشعر التي تصيب الإنسان في فضل الشتاء، ويصاحبها تساقط للشعر أحيانا تأتي نتيجة عادات خاطئة، فمن يقوم بعمل كريمات لفرد الشعر والاستشوار والصبغة الكثيرة واستخدامات الخاطئ للشامبوهات أيضًا، كلها تسبب أمراض الجلد والشعر.

مرض الثعلبة وسقوط الشعر

أضاف استشاري الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، أن مرض الثعلبة هو سقوط الشعر، ويتم تقسيمها لـ3 أنواع، وهي ثعلبة موضوعية وثعلبة منتشرة، وثعلبة كلية، يعني ينام الإنسان ويستيقظ بجزء فارغ في شعره أو الذقن أو الشنب أو الحاجب، والثعلبة المنتشرة، وهي سقوط شعر الرأس كله، لكن شعر الجسم موجود، لكن مرض الثعلبة الشاملة، سقوط شعر الجسم بالكامل من فروة الشعر والرموش والحواجب واليدين، والرجلين وكل شعر الجسم، والنوع الأول يأتي عادة مع التوتر أو الحالة النفسية السيئة من الأطفال والكبار.

يوجد مرض يسمى الثعلبة المناعية

تابع استشاري الأمراض الجلدية، أنه يوجد مرض يسمى الثعلبة المناعية، تأتي نتيجة خلل في جهاز المناعة، وتأتي نتيجة خلل في الجهاز المناعي ويحارب الجسم نفسه، والجهاز المناعي وظيفته الدفاع عن الجسم ضد الميكروبات، وأحيانا يحدث خلل وبدلًا من أن تحارب الأجسام المضادة الميكروبات تتجه نحو الشعر.