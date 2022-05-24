استبعاد اثنين من رؤساء لجان امتحانات «الإعدادية» بالإسكندرية بسبب الغش

أصدرت نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قرارًا باستبعاد اثنين من رؤساء لجان امتحان الشهادة الإعدادية لتقصيرهما في مهامهما وواجبهما الوظيفي أثناء الامتحانات، وذلك خلال جولتها التفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني في اليوم الرابع لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 / 2022 في ست لجان امتحانية بإدارة العجمي التعليمية.

تفاصيل استبعاد 2 من رؤساء لجان الشهادة الاعدادية

وبدأت وكيل مديرية تعليم الإسكندرية، جولتها التفقدية بمتابعة الامتحانات بلجنة اللواء محمد نجيب الرسمية لغات ولجنة حفصة بنت عمر الابتدائية ولجنة الفتوح الإسلامية الابتدائية، ولجنة أمير الشعراء الإعدادية ولجنة أجيال الغد الإعدادية بنات ولجنة طلائع العجمي الرسمية لغات.

وأكدت خلال الجولة منع دخول الطلاب اللجان الامتحانية بالهواتف المحمولة، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان، وجرى استبعاد رئيس لجنة حفصة بنت عمر الابتدائية ورئيس لجنة أمير الشعراء الإعدادية، وإحالتهما للتحقيق للتقصير في المهام الوظيفية داخل اللجنة.

إحالة 4 طلاب والمراقبين إلى التحقيق بسبب الغش

وضبطت المديرية 4 طلاب أثناء عملية الغش، بدأت بضبط هاتف محمول بحيازة الطالب «م .س .ف» في لجنة أمير الشعراء الإعدادية بإدارة العجمي، وجرى إحالته للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات، وإحالة الملاحظين داخل اللجنة الفرعية للتحقيق.

كما جرى ضبط هاتف محمول بحيازة الطالب «ع .ن .م» بلجنة سيدي عبدالقادر الابتدائية بإدارة العامرية، والطالبين «م .ن .أ» و«م .م .ف» بلجنة الحسن بن الهيثم الابتدائية بإدارة العامرية، وإحالتهم جميعًا للتحقيق لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

تعليم الإسكندرية: لم يحدث أي تسريب لأية مادة امتحانية

ونوهت مديرية التعليم بالإسكندرية إلى أنه لم يحدث أي تسريب لأية مادة امتحانية خلال الأيام الأربعة المنقضية، والتي أدى فيها أبناؤنا الطلاب امتحان اللغة العربية والتربية الدينية واللغة الأجنبية والدراسات الاجتماعية والجبر، وما يجري تداوله هو محاولات غش بعد بداية الوقت الأصلي للامتحان، ويتصدى لها مديرو عموم الإدارات التعليمية الثماني والمعلمون الشرفاء من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين من خلال إحكام السيطرة على اللجان الفرعية بلجان الامتحان، ومنع الطلاب من الدخول بالهواتف المحمولة.

وأشارت «فتحي» إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية أدُّوا صباح اليوم الثلاثاء امتحان مادتي الجبر والتربية الفنية على فترتين، ولم تَرِد أية شكاوى إلى غرف عمليات الإدارات التعليمية الثماني أو غرفة العمليات المركزية بالمديرية بشأن مستوى الامتحان أو مدى وضوح الورقة الامتحانية.