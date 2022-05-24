مصرع شخصين وإصابة آخرين في تصادم موتوسيكلين بالمنوفية

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم مروع بين دراجتين ناريتين «موتوسيكلين»، قبل قليل، على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، بدائرة مركز أشمون، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف، ونقل الوفيات والمصابين إلى مستشفى أشمون العام.

شهود: سيارة تسببت في تصادم موتوسيكلين

بالانتقال والفحص وسؤال شهود العيان والمصابين، أكدوا أن إحدى السيارات المسرعة ضيقت عليهما الطريق، مما أدى إلى تصادم دراجتين ناريتين، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

إخطار مدير أمن المنوفية بتصادم موتوسيكلين

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ونقل المصابين والوفيات إلى المستشفي، حيث تم التحفظ على جثماني المتوفين تحت تصرف جهات التحقيق.