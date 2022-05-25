ضبط مستريحة جديدة بسوهاج حصلت على 4 ملايين جنيه لتوظيفها بالمنظفات

في استمرار لظاهرة المستريح بصعيد مصر، حيث تم ضبط 3 مستريحين بمحافظة سوهاج خلال أسبوع، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالساعات الأولى من اليوم، من ضبط مستريحة «سيدة» بمحافظة سوهاج حصلت على 4 ملايين جنيه من 5 أشخاص بزعم توظيفها وأخلت بوعدها.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، إخطارا من مركز شرطة سوهاج يفيد ورود محضر لمركز شرطة سوهاج من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد» يتضمن بلاغا من المدعو «ناجح ع ع م» 51 عاما، عامل، ويقيم دائرة مركز سوهاج، و4 آخرين، ويقيمون جميعا بدائرة مركز ومدينة محافظة سوهاج، بتضررهم من المدعوة «دعاء ع ع ز»، 37 عاما، حاصلة على ليسانس دراسات إسلامية، وتقيم دائرة مركز ومدينة سوهاج.

4 ملايين جنيه لتوظيفها بالمنظفات

واتهم المجني عليهم هذه السيدة بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها أربعة ملايين جنيه، لتوظيفها في مجال تجارة المنظفات مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تفِ بوعدها أو رد تلك المبالغ.

ضبط المتهمة وتحرير محضر

وعقب استصدار إذن النيابة العامة بسوهاج تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية، وقد تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.