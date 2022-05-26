حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 26-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجوزاء متقلب المزاج طول الوقت، فمن الممكن أن يكون سعيدًا في وقتًا معينًا ثم تتحول مشاعره إلى حزن بعدها بوقت قصير دون أسبابًا واضحة، وبرج الجوزاء هو ثالث الأبراج الفلكية، ويتسم مولود برج الجوزاء بحب المغامرات وتجربة الأمور الجديدة فهو يكره الأمور الروتينية.

مواصفات برج الجوزاء

ومن الناحية العاطفية يتسم مولود برج الجوزاء بأن له مفاتيح إذا تمكن شريك حياته من استخدامها يمتلك قلبه بسهولة، كما أنه يحب الإيجابية والبهجة ويكره الشعور بالحزن فهو يرفض أن يدوم كثيرا، ويتكيف بشكل كبير مع مختلف الشخصيات من حوله، ولديه استعدادًا كبيرًا لتجربة كل شئ جديد، ومن النادر أن تجده يتذمر بسبب شئ جديد، فهو قادر على التعايش مع مختلف البيئات.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الجوزاء، اليوم الخميس الموافق 26 مايو، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات ويمنحك ذلك القدرة على العطاء وتثبت أنك جديرًا بالتعامل مع زملائك والوصول لأعلى المناصب في حياتك المهنية، وفق حظك اليوم على الصعيد العملي

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع زحل يعدك بلقاءات مثمرة مع الأصدقاء والأحباب، ما يجعلك تقضي أوقات سعيدة معهم وتكون مؤثرًا فيهم بشكل كبير، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء.