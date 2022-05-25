إيقاف مدير مدرسة و3 معلمين عن العمل وإحالة 146 آخرين للتحقيق بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم 7414 لسنة 2022، بوقف مدير مدرسة وعدد من المدرسين عن العمل، وذلك لعدم تواجدهم في مقر عملهم بالمدرسة.

إيقاف مدير مدرسة وعدد من المعلمين عن العمل

وتضمن قرار محافظ الشرقية وقف كلا من أحمد عبد الحميد سرحان، مدير المدرسة الثانوية الصناعية بنين العسكرية التابعة للإدارة التعليمية بههيا، وهاني محمد صبري، مدرس رياضيات بالمدرسة الثانوية الصناعية بنين العسكرية التابعة للإدارة التعليمية بههيا، ووقف محمد حسن محمد حسن، معلم خبير بالمدرسة الثانوية الصناعية بنين العسكرية التابعة للإدارة التعليمية بههيا، ومحمد سليم مصطفى، مدرس تربية رياضية بالمدرسة الثانوية الصناعية بنين العسكرية التابعة للإدارة التعليمية بههيا.

ونص القرار على إيقافهم عن العمل احتياطيا لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معهم، أيهما أقرب، مع صرف نصف الأجر خلال مدهة الوقف وإخطار المحكمة التأديبية بالقرار على أن تقوم الجهات المختصة بتنفيذه.

إحالة 146 من العاملين بالثانوية الصناعية في ههيا للتحقيق

كما قرر المحافظ إحالة 146 من العاملين بالمدرسة الثانوية الصناعية بنين العسكرية في ههيا للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة، لعدم تواجدهم بمقر عملهم بالمدرسة.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه أثناء مرور اللجنة المشكلة من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام لمتابعة سير انتظام العمل بالمدرسة الثانوية الصناعية بنين العسكرية التابعة للإدارة التعليمية بههيا، تبين تغيب مدير المدرسة و146 من العاملين بالمدرسة، وتم استدعاء لجنة من التفتيش المالي والإداري بإدارة ههيا التعليمية، حيث قامت اللجنة باستدعاء مدير المدرسة للحضور، ليقوم ومعه 3 من المعلمين بالمدرسة بالتعرض لأعضاء اللجنة ومنعهم من تأدية أعمالهم المكلفين بها، وتحريض العاملين بالمدرسة على إثارة الشغب والبلبلة، والتعدي على أعضاء اللجنة بأفعال يحاسب عليها القانون، فتم إيقافه و3 آخرين عن العمل احتياطيا لمدة 3 أشهر لحين انتهاء التحقيق معهم، وإحالة 146 المتغيبين عن العمل للتحقيق.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة من خلال أجهزتها التفتيشية تقوم بدورها الرقابي على جميع القطاعات داخل المحافظة للتصدي بكل حسم لمحاولات الخروج عن القواعد المنظمة للعمل، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.