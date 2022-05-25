ضبط 1445 قضية تموينية متنوعة بينها قضيتي حجب سلع غذائية عن التداول

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وشنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات تموينية مكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1445 قضية تموينية متنوعة، بينها قضيتي حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بإجمالي مضبوطات 1,710 طن و388 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالي مضبوطات 37,150 طن إلى جانب ضبط 610 قضايا في مجال مخالفات المخابز بمضبوطات بلغت 13,950 طن دقيق بلدي.

ضبط 23 قضية استيلاء على السلع المدعومة

كما أسفرت الحملات عن ضبط 23 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 1,200 سكر تمويني و10 أطنان أسمدة مدعمة، و2345 لتر مواد بترولية، و1200 رغيف خبز، و1992 أسطوانة بوتاجاز، فضلا عن مصادرة 12,87 طن أسمدة زراعية لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة داخل محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة المنوفية.

كما ضبطت الحملات المدير المسئول عن مستودع أسطوانات بوتاجاز بمحافظة القليوبية، لتصرفه في 1152 أسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم في السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لها وتحقيق أرباح غير مشروعة، و1,16 طن أعلاف حيوانية تم تخزينها وحجبها عن التداول داخل محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة المنوفية، كما صادرت الحملات 36 قطعة أجهزة تنبيه صوتية وضوئية، شعار ملصق خاصة بمركبات الطوارئ، محظور تداولها بالأسواق في محل لتجارة كماليات السيارات بمحافظة سوهاج.

التحفظ على 20 طن ملح طعام في مصنع بالبحيرة

وتحفظت الحملات على 11 طن مقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، كما تحفظت على 20 طن ملح طعام في مصنع لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة البحيرة، فضلا عن ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية يشتبه في عدم صلاحيتها داخل مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية دون ترخيص بمحافظة البحيرة، و3,570 طن معسل بعلامات تجارية مقلدة داخل مصنع لإنتاج وتعبئة المعسل دون ترخيص بمحافظة القليوبية.

وفى إطار جهود الإدارة لضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالي، تم ضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت 44,450 طن أقماح محلية محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة وتم تجميعها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .