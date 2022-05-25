ضبط 5365 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس «كورونا» والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

تحرير «467» مخالفة للمحلات

- ضبط «5365» شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ«5347» شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال «18» شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

- تحرير «467» مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

- ضبط «156» قضية في مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالي مضبوطات «806» أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.