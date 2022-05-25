افتتاح معرض ختام الأنشطة الطلابية بمعسكر قنا العام «صور»

افتتح حازم عمر، نائب محافظ قنا، معرض ختام الأنشطة الطلابية للعام الدراسي 2021 / 2022 بمعسكر قنا العام، وذلك بحضور الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من مديري الإدارات التعليمية، وبمشاركة عدد كبير من الطلاب.

وتفقد نائب المحافظ معارض الأنشطة للمجالات المختلفة المشاركة في المعرض، والتي شملت «الصحافة المدرسية، الموهوبين، التربية الفنية، التربية الاجتماعية، المجال الصناعي، المكتبات، الاقتصاد المنزلي، الوسائل التعليمية، التربية الزراعية، البيئة والسكان، التربية الرياضية والكشافة، التربية الموسيقية، التربية المسرحية».

وأبدى نائب المحافظ إعجابه الشديد بالأعمال الفنية التي شارك الطلاب في تنفيذها بمساعدة معلمي الأنشطة المدرسية، معربًا عن سعادته بافتتاح هذا المعرض الذي يضم العديد من الأعمال الفنية المتميزة.

الأنشطة التربوية تساهم في تنمية مواهب الطلاب

وقال نائب محافظ قنا، إن تلك الأنشطة التربوية تساهم بشكل فعال في تنمية مواهب الطلاب وتسهم في تحفيزهم على الإبداع المدرسي وترسيخ مبادئ القيم والتعاون والحب والتسامح بين الطلاب.

كما شاهد «عمر» ومرافقوه عرضا فنيا قدمه عدد من الطلاب يعكس الوحدة الوطنية والتلاحم بين أطياف الشعب المصري، لافتا إلى أن مثل هذه العروض تسهم بشكل كبير في غرس ثقافة حب الوطن ودعم الوحدة الوطنية لدى الطلاب، مقدما الشكر لجميع المشاركين في تنفيذ أنشطة المعرض، مؤكدا حرصه الدائم على المشاركة في مثل هذه الفعاليات لتشجيع الطلاب على الاستمرار في المشاركة بالأنشطة.

دعم شخصية الطلاب وتحقيق التميز

من جانبه، قال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن الأنشطة التربوية تدعم بقوة الارتقاء بشخصية الطلاب وتحقيق التميز، كما أنها تعد وسيلة هامة لجذب الطلاب للمدرسة وتنمية قدراتهم وزيادة تحصيلهم المدرسي، مشيرا إلى أن مديرية التربية والتعليم حققت عدة إنجازات في مجال الأنشطة الطلابية.

جوائز ومراكز متقدمة على مستوى الجمهورية

وحصد توجيه عام المكتبات 11 مركزا على مستوى الجمهورية في مسابقات «اقرأ وارتق، فرسان القراءة، نجوم المكتبة»، وفي مجال الصحافة المدرسية تم إحراز 4 مراكز أول جمهورية في مسابقات «معرض الطفولة، التربية الخاصة، الكاريكاتير، الإذاعة والمناظرات»، وكذلك حصول التربية الاجتماعية على 6 مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقات «أخصائي مثالي خدمات فردية، رائد عام اتحاد طلاب، رائد فصل اتحاد طلاب، طالب مثالي، أخصائي مثالي، تلميذ مثالي».

وأضاف «خالد»، أنه تم الحصول على 3 مراكز على مستوى الجمهورية في مجال المسرح في مسابقات «مسرحة المناهج، أعياد الطفولة، فن الإلقاء»، وكذلك حصد 8 مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقات «تنمية قدرات، الطفولة، الأبحاث، السياحة، التعبير الفني، التصميم الفني»، بالإضافة إلى 11 مركزا على مستوى الجمهورية في مجال الموسيقى في مسابقات «نشاط صيفي، معهد النور، الأمل».