محافظ قنا يتفقد إنشاءات محطة معالجة أبوتشت بتكلفة 300 مليون جنيه

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية بمحطة معالجة الصرف الصحى بقرية «سمهود»، بدائرة مركز أبوتشت، التي يجري تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

رافق المحافظ خلال الجولة كل من حازم عمر، نائب المحافظ، و العميد وليد محمد، المشرف على تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بقنا، والدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أشرف عبد الرازق، وكيل وزارة الزراعة، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والمهندس صالح محمد، مدير مديرية الطرق، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بالمحافظة، والمهندس محمد علي، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس مجدي أيوب، مدير عام ري غرب قنا، والدكتور قدري الشعيني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.

محطة معالجة مياه الصرف على مساحة 150 فداناً

وقال محافظ قنا، في تصريحات له على هامش الجولة، إن محطة المعالجة تقع على مساحة 150 فداناً، وتتكون من عدد 10 أحواض، بواقع 2 حوض لا هوائي، و2 حوض ترددي، و6 أحواض إنضاج، وهي من نوع المحطات ذات المعالجة الثنائية، مشيراً إلى أن القدرة الاستيعابية للمحطة تبلغ 20 ألف متر مكعب يومياً، وتبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي 300 مليون جنيه، مشيراً إلى أن نسبة التنفيذ بلغت 62%، وتخدم حوالى 300 ألف مواطن، ومن المقرر زيادة طاقتها مستقبلاً إلى 30 ألف متر مكعب يومياً، لخدمة الخطة المستقبلية حتى سنة 2050.

المحطة تستقبل تصرفات 12 قرية شمال أبوتشت

وأضاف «الداودي» أن محطة معالجة الصرف الصحي في قرية «سمهود» سوف تستقبل تصرفات الصرف الصحي من 12 قرية في شمال مركز أبوتشت، وذلك من خلال 21 محطة رفع موزعة على القرى المخدومة، مشيراً إلى أن العمل يجري بالتوازي في تنفيذ محطات الرفع، حيث بلغت نسبة تنفيذ المحطات 40%؜، وكذلك شبكات الانحدار وخطوط الطرد، التي تبلغ أطوالها 332 كيلومتراً، بنسبة تنفيذ بلغت 70%، وأوضح أن التكلفة الإجمالية لمحطات الرفع والشبكات تصل إلى مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ جميع الشبكات والأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية بمحطات الرفع في 30 سبتمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع انتهاء الشريحة الأولى من محطة المعالجة، تمهيداً لبدء التشغيل التجريبس للمشروع.

ويبلغ عدد إجمالي مشروعات الصرف الصحي التي يجري تنفيذها بقرى مركز أبوتشت ضمن مبادرة «حياة كريمة»، 56 مشروعاً، وتخدم هذه المشروعات جميع قرى المركز، بما يسهم في وصول خدمات الصرف الصحي بنسبة 100%؜ لجميع القرى المستهدفة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على نظافة البيئة والصحة العامة للمواطنين.